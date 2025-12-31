自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》天冷老是吃不停？ 專家教3招防暴食不失控

2025/12/31 12:28

營養師夏子雯解釋，天冷時，身體為了維持體溫，基礎代謝率會上升，也會燃燒更多熱量來保暖，建議不妨多喝溫熱飲，由內而外提升溫度；情境照。（圖取自freepik）

營養師夏子雯解釋，天冷時，身體為了維持體溫，基礎代謝率會上升，也會燃燒更多熱量來保暖，建議不妨多喝溫熱飲，由內而外提升溫度；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷老是想吃東西？營養師夏子雯解釋，天冷時，身體為了維持體溫，基礎代謝率會上升，也會燃燒更多熱量來保暖，促使大腦發出進食訊號以補充熱量，進而提升食慾，這是自然的生理反應。而且，冬天人類本能會儲存脂肪來面對寒冬，因此也會偏好高熱量食物，如甜食或油炸品。建議多喝溫熱飲讓身體保暖、放慢進食速度、多攝取蛋白質與蔬菜，除幫助提升體溫，也能穩定血糖、增加飽足感，避免暴飲暴食。

夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，冬天因日照減少，導致血清素降低，情緒容易低落。因此容易渴望攝取碳水化合物，以快速提升心情。想要預防暴飲暴食，建議掌握以下3大對策：

保持溫暖：除了增添保暖衣物外，別忘了也須由內而外提升溫度，如多喝溫熱水、溫熱無糖茶飲或是薑茶，都能讓身體保暖。當覺得想吃東西時，不妨就先喝一杯上述飲品，5分鐘後再決定是否進食，以防脫水誤判飢餓。

放慢進食速度：多嚼慢食，每餐咀嚼20次以上，能有效刺激飽食中樞、促進GLP-1分泌、延緩胃排空，也能穩定血糖，避免暴食衝動，減少總熱量攝取約12%；同時還能提升自律神經活性、增加攝食產熱效應，提高代謝消耗。

多攝取蛋白質與蔬菜：早餐以蛋白質為主，外加些許全穀、午晚餐比例：2蛋白質+2蔬+1全穀，可提升飽足感、穩定血糖波動；若有自製低鈉蔬菜湯，可以於餐前喝，但若是外食高鈉湯品，提醒反而要控制飲用量。

此外，夏子雯表示，若在家吃早餐，燕麥+奇亞籽+無糖豆漿或是希臘優格搭配漿果，都是不錯的選擇，可抑制肌餓感、延長飽足感與提升代謝。若在外吃早餐，西式可選無糖豆漿配上蛋餅和薄吐司，內餡不選加工肉、炸的、甜果醬，中式因大部分食物屬於碳水高熱量地雷，提醒假日偶爾吃就好。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中