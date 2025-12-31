健康網》天冷老是吃不停？ 專家教3招防暴食不失控

營養師夏子雯解釋，天冷時，身體為了維持體溫，基礎代謝率會上升，也會燃燒更多熱量來保暖，建議不妨多喝溫熱飲，由內而外提升溫度；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕天氣一冷老是想吃東西？營養師夏子雯解釋，天冷時，身體為了維持體溫，基礎代謝率會上升，也會燃燒更多熱量來保暖，促使大腦發出進食訊號以補充熱量，進而提升食慾，這是自然的生理反應。而且，冬天人類本能會儲存脂肪來面對寒冬，因此也會偏好高熱量食物，如甜食或油炸品。建議多喝溫熱飲讓身體保暖、放慢進食速度、多攝取蛋白質與蔬菜，除幫助提升體溫，也能穩定血糖、增加飽足感，避免暴飲暴食。

夏子雯於臉書專頁「夏子雯-貼近你生活的營養師」發文指出，冬天因日照減少，導致血清素降低，情緒容易低落。因此容易渴望攝取碳水化合物，以快速提升心情。想要預防暴飲暴食，建議掌握以下3大對策：

●保持溫暖：除了增添保暖衣物外，別忘了也須由內而外提升溫度，如多喝溫熱水、溫熱無糖茶飲或是薑茶，都能讓身體保暖。當覺得想吃東西時，不妨就先喝一杯上述飲品，5分鐘後再決定是否進食，以防脫水誤判飢餓。

●放慢進食速度：多嚼慢食，每餐咀嚼20次以上，能有效刺激飽食中樞、促進GLP-1分泌、延緩胃排空，也能穩定血糖，避免暴食衝動，減少總熱量攝取約12%；同時還能提升自律神經活性、增加攝食產熱效應，提高代謝消耗。

●多攝取蛋白質與蔬菜：早餐以蛋白質為主，外加些許全穀、午晚餐比例：2蛋白質+2蔬+1全穀，可提升飽足感、穩定血糖波動；若有自製低鈉蔬菜湯，可以於餐前喝，但若是外食高鈉湯品，提醒反而要控制飲用量。

此外，夏子雯表示，若在家吃早餐，燕麥+奇亞籽+無糖豆漿或是希臘優格搭配漿果，都是不錯的選擇，可抑制肌餓感、延長飽足感與提升代謝。若在外吃早餐，西式可選無糖豆漿配上蛋餅和薄吐司，內餡不選加工肉、炸的、甜果醬，中式因大部分食物屬於碳水高熱量地雷，提醒假日偶爾吃就好。

