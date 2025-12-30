新發癌人數創5年新高！ 國健署呼籲：定期篩檢成保命關鍵

國健署呼籲符合資格民眾踴躍參與癌症篩檢。（國健署提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕衛福部今公布最新「112年癌症登記報告」，112年全台新發癌症人數達138,051人，較111年增加7,758人，創下5年新高。國健署長沈靜芬指出，肺癌不僅在台灣排名第1，在全球多數國家也居癌症發生率之首，與人口老化、空氣污染及吸菸等因素密切相關。她也提到，近年推動肺癌篩檢政策後，確實有助於將部分潛在個案提早診斷出來，未來更關注早期診斷比例與標準化死亡率是否能趨於穩定。

在癌症防治策略上，定期篩檢被視為最有效的工具之一。沈靜芬表示，依世界衛生組織（WHO）及實證醫學研究，5項癌症篩檢可有效降低死亡率並提升存活率。國健署資料顯示，有嚼檳榔或吸菸習慣的男性若定期接受口腔黏膜檢查，可降低26%口腔癌死亡風險；每2年1次糞便潛血檢查，可降低40%大腸癌死亡率，並減少34%晚期大腸癌發生率。

此外，子宮頸抹片檢查可降低約70%子宮頸癌死亡率；乳房X光攝影每2年1次，可降低41%乳癌死亡率，並減少30%晚期乳癌發生率；胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查，相較胸部X光，可降低重度吸菸者20%肺癌死亡率。

為提升篩檢可近性，衛福部今年已擴大補助5癌篩檢對象。口腔癌提供30歲以上有嚼檳榔或吸菸者、18歲以上有嚼檳榔的原住民，每2年1次檢查；大腸癌納入40至44歲具家族史者，以及45至74歲民眾；子宮頸癌提供25至29歲婦女每3年1次、30歲以上每年1次抹片，並新增35歲、45歲、65歲女性HPV檢測；乳癌補助40至74歲婦女每2年1次乳房攝影；肺癌則提供具家族史及重度吸菸者每2年1次LDCT檢查。

