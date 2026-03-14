壓力大失眠會變胖 科技業主管半年爆肥12公斤 已落入糖尿病前期

▲陳威龍提醒，睡眠失衡與職場倦怠不只讓人精神差，也會影響代謝與體重控制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

記者羅碧／台北報導

1名42歲科技業主管因長期工作壓力大、睡眠不足，半年內體重暴增12公斤，健檢發現空腹血糖110mg/dL，已落入糖尿病前期範圍，並出現中度脂肪肝與明顯疲倦。

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍指出，睡眠失衡與職場倦怠不只讓人精神不濟，也會影響代謝與體重控制。研究顯示，高度職場倦怠者出現肥胖的風險，比低倦怠者高出40％。

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職場倦怠者肥胖風險高40％

陳威龍表示，「職場倦怠（Burnout）」是長期處於高壓與情緒耗損環境下產生的身心耗竭狀態，常見表現包括情緒疲憊、對工作產生抽離感與成就感降低。這種狀況不僅影響心理，也可能透過神經內分泌與壓力調節系統，干擾睡眠品質與身體代謝。

刊登於《科學報告》（Scientific Reports）的追蹤研究，針對數百名護理人員進行半年觀察發現，職場中的心理壓力來源，例如孤獨感，不一定會直接擊垮人，但卻會明顯提高失眠風險。許多時候並非壓力本身造成問題，而是壓力先破壞睡眠，再由睡眠失衡逐步影響整體身心健康。其他研究也顯示，失眠者出現職場倦怠的風險，可能增加2.5倍以上。

另一項刊登於《AIMS公共衛生》（AIMS Public Health）的研究，針對西班牙勞動人口分析，依倦怠程度分為低、中、高3組，並比較體脂與代謝指標。結果發現，高倦怠族群不僅肥胖比例較高，脂肪也更容易集中於內臟區域，與較高的心血管與代謝疾病風險相關，也解釋了為何研究顯示倦怠者肥胖風險可高出約40％。

睡前戒消夜、3C 搭配運動改善

陳威龍指出，該名科技業主管經評估後先調整生活習慣，包括戒除消夜、減少高度加工食物攝取、睡前避免使用3C產品，並配合漸進式運動。3個月內體重減少10公斤，空腹血糖降至95mg/dL，脂肪肝也由中度改善為輕度，精神與睡眠品質明顯提升。

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