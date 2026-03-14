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天冷「急性氣喘」倍增 醫示警氣喘發作4主因

2026/03/14 05:30
天冷「急性氣喘」倍增 醫示警氣喘發作4主因

▲氣喘是一種慢性氣道發炎疾病，其特點是症狀反覆發作、可逆性氣道阻塞及氣道過度反應。（照片來源：shutterstock）

記者孫唯容／台北報導

近期受大陸冷氣團影響，夜裡、清晨氣溫寒冷，面對氣溫下降，氣喘急性發作案例增加。台北市立聯合醫院中興院區胸腔內科主治醫師謝欣融指出，冷空氣刺激、呼吸道病毒感染、室內溫差過大及過敏原濃度升高，均為冬季氣喘惡化的主要因素，呼籲氣喘患者及家屬提高警覺。

謝欣融指出，氣喘是1種慢性氣道發炎疾病，其特點是症狀反覆發作、可逆性氣道阻塞及氣道過度反應。常見症狀包含反覆喘鳴聲、呼吸急促、胸悶、咳嗽，其中咳嗽在夜間或清晨尤為嚴重，症狀可能時好時壞，遇到刺激物會加重。

門窗緊閉 反致室內過敏原累積

◎冬季氣喘發作的4大主因

●冷空氣刺激：乾燥且低溫的空氣直接刺激支氣管，造成氣道收縮與黏膜水腫，易誘發咳嗽與喘鳴。

●呼吸道病毒感染：冬季為流感與感冒高峰期，病毒感染是氣喘急性惡化的重要誘因。

●室內過敏原累積：門窗緊閉導致塵蟎、黴菌及寵物毛屑等過敏原濃度上升，提高發作機率。

●室內外溫差過大：當溫差超過7°C時，氣道敏感族群較難適應，增加氣喘症狀發生風險。

謝欣融也說，預防氣喘外出應記得保暖，戴口罩與圍巾，有助於吸入空氣加溫與加濕，降低氣道刺激；減少過敏原，勤洗床單、枕套，減少地毯與絨毛玩具使用，並利用除濕機控制室內濕度於50%至65%；控制型藥物須每日規律使用，不可自行停藥；空氣品質不佳時避免外出，勤洗手並接種流感疫苗；若出現氣喘症狀，應立即使用醫師開立的急救吸入劑。

謝欣融指出，氣喘雖無法根治，可以透過良好控制與日常防護有效降低發作風險，冬季應維持規律作息與清淡飲食；若咳嗽持續超過8週，建議至胸腔內科門診評估，若發生呼吸困難加劇、連續劇烈咳嗽、急救藥物效果不佳、嘴唇或指甲發紫等緊急狀況，請盡速就醫，以免延誤治療。

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