透視腸道菌》急性敗血性奪命 它讓腸道變色、壞菌趁勢攻城掠地

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

在重症或急性危重病中，血液中脂多醣（LPS、內毒素）濃度升高，會引發全身性免疫活化；同時臨床常觀察到腸道菌群失衡、機會性病原菌增加，但兩者是否因果關係一直不明。

這篇 Nature Communications, 2025 Mar 20;16（1）:2760. 研究在小鼠體內模擬病理濃度的LPS，結果顯示，系統性內毒素暴露可在一天內使腸道 肺炎克雷伯菌、E. coli、腸球菌與鼠傷寒沙門氏菌 等機會性病原菌數量暴增100–10,000倍，且無明顯腸道組織損傷。機制上，這種「內毒素風暴」透過 TLR4 引發腸腔內活性氧（ROS）升高，暫停菌群發酵，讓兼性厭氧菌利用氧化呼吸快速繁殖。顯示全身免疫活化會暫時擾亂腸道平衡，偏向壞菌生長，可能增加重症患者感染風險。

這項研究提醒我們，急性重症時身體的免疫風暴不只影響血液，還會改變腸道「生態系」，讓原本少數的壞菌有機可乘。這也是為什麼重症患者容易出現腸道細菌轉移、二次感染或院內感染。對醫療照護來說，重症患者的腸道健康與營養支持不容忽視，如何保護腸道屏障、避免不必要的廣效性抗生素、適度補充益生菌或益生質，都可能有助於降低感染風險。對一般人而言，這也再一次顯示平時培養多樣而穩定的腸道菌群、減少高糖高脂飲食、維持良好免疫力的重要性，當遇到重症時才能提高抵抗力。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

