自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》劉嘉玲自曝記憶力衰退 營養師：補「健腦堅果」就對了

2025/12/28 13:36

60歲劉嘉玲自曝衰老，自認有時會健忘。（資料照）

60歲劉嘉玲自曝衰老，自認有時會健忘。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕香港女星劉嘉玲迎來了人生60大壽，近日在真人秀節目《一路繁花2》，罕見自曝記憶力衰退，有時從房間走出來找個東西，才轉身就忘了剛才想找什麼，坦言被這種「斷片」困擾。據此，營養師薛曉晶曾經引述研究指出，吃核桃對大腦有益，幫助腦部抗老，也對心血管、腸道健康有保護。

香港女星劉嘉玲一直把自己維持在最佳狀態，她近日在真人秀節目《一路繁花2》罕見自曝已有衰老症狀，坦言自己最近「老是重複講我自己的話」，更直認有時候從房間走出來想找個東西，一轉身就忘了要找什麼，必須重新走回到原地才能想起。

事實上，核桃一直被大家認定的「補腦食物」，營養師薛曉晶曾於其臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」上引述研究指出，核桃對大腦有保護作用，《AJCN》2020年WAHA 研究追蹤63–79歲長者2年，發現核桃組認知退化速度較輕微。《Nutrients》2021 系統性回顧則指出，核桃攝取量越多，認知功能越佳，尤其對高風險族群效益更明顯，凸顯核桃的智慧抗老潛力。

核桃3大黃金營養密碼

核桃之所以能發揮健康效益，薛曉晶歸納出其豐富的營養成分：

1.多元不飽和脂肪酸（ALA）：這是維持心血管健康、平衡血脂、提升血管彈性的關鍵，也是身體無法自行合成的必需脂肪酸。

2.多酚與植化素：這些強效的天然化合物，賦予核桃抗發炎和抗氧化能力，能延緩多種慢性疾病的進程。

3.膳食纖維+益生質效應：豐富的膳食纖維不僅促進腸道蠕動，其益生質特性能滋養腸道益菌，進而產生短鏈脂肪酸和珍貴的尿石素，降低身體發炎風險。

如何將核桃融入日常生活呢？薛曉晶建議4個簡單步驟：

●早餐：在燕麥粥、優格或水果沙拉中，撒上一小把核桃碎粒，增加口感與營養。

●午餐：將高熱量的油炸配料換成香脆的核桃仁，為你的綠葉沙拉或麵食增添健康風味。

●下午茶：嘴饞時，拒絕餅乾零食，選擇一小把核桃，提供飽足感與優質能量。

●晚餐：在燉飯、湯品或炒菜中加入核桃，不僅能提升料理香氣，更能大幅增加餐點的營養價值。

每天吃多少堅果才適合？薛曉晶提醒，世界衛生組織（WHO）與美國心臟協會（AHA）的建議，每天一把（約28–30克），也就是１小撮堅果，大約相當於核桃5－6顆（去殼後）。重點是「不加鹽、不加糖、不油炸」，避免加工堅果增加鈉與熱量負擔。

相關新聞請見

60歲劉嘉玲自曝衰老 黯然承認：真的年紀大了

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中