健康網》劉嘉玲自曝記憶力衰退 營養師：補「健腦堅果」就對了

〔健康頻道／綜合報導〕香港女星劉嘉玲迎來了人生60大壽，近日在真人秀節目《一路繁花2》，罕見自曝記憶力衰退，有時從房間走出來找個東西，才轉身就忘了剛才想找什麼，坦言被這種「斷片」困擾。據此，營養師薛曉晶曾經引述研究指出，吃核桃對大腦有益，幫助腦部抗老，也對心血管、腸道健康有保護。

香港女星劉嘉玲一直把自己維持在最佳狀態，她近日在真人秀節目《一路繁花2》罕見自曝已有衰老症狀，坦言自己最近「老是重複講我自己的話」，更直認有時候從房間走出來想找個東西，一轉身就忘了要找什麼，必須重新走回到原地才能想起。

事實上，核桃一直被大家認定的「補腦食物」，營養師薛曉晶曾於其臉書專頁「營養師媽媽曉晶的生活筆記」上引述研究指出，核桃對大腦有保護作用，《AJCN》2020年WAHA 研究追蹤63–79歲長者2年，發現核桃組認知退化速度較輕微。《Nutrients》2021 系統性回顧則指出，核桃攝取量越多，認知功能越佳，尤其對高風險族群效益更明顯，凸顯核桃的智慧抗老潛力。

核桃3大黃金營養密碼

核桃之所以能發揮健康效益，薛曉晶歸納出其豐富的營養成分：

1.多元不飽和脂肪酸（ALA）：這是維持心血管健康、平衡血脂、提升血管彈性的關鍵，也是身體無法自行合成的必需脂肪酸。

2.多酚與植化素：這些強效的天然化合物，賦予核桃抗發炎和抗氧化能力，能延緩多種慢性疾病的進程。

3.膳食纖維+益生質效應：豐富的膳食纖維不僅促進腸道蠕動，其益生質特性能滋養腸道益菌，進而產生短鏈脂肪酸和珍貴的尿石素，降低身體發炎風險。

如何將核桃融入日常生活呢？薛曉晶建議4個簡單步驟：

●早餐：在燕麥粥、優格或水果沙拉中，撒上一小把核桃碎粒，增加口感與營養。

●午餐：將高熱量的油炸配料換成香脆的核桃仁，為你的綠葉沙拉或麵食增添健康風味。

●下午茶：嘴饞時，拒絕餅乾零食，選擇一小把核桃，提供飽足感與優質能量。

●晚餐：在燉飯、湯品或炒菜中加入核桃，不僅能提升料理香氣，更能大幅增加餐點的營養價值。

每天吃多少堅果才適合？薛曉晶提醒，世界衛生組織（WHO）與美國心臟協會（AHA）的建議，每天一把（約28–30克），也就是１小撮堅果，大約相當於核桃5－6顆（去殼後）。重點是「不加鹽、不加糖、不油炸」，避免加工堅果增加鈉與熱量負擔。

