健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不猝死泡湯7步驟 醫：忌一屁股瞬間坐進去

2025/12/27 20:06

泡湯7步驟，胸腔科醫師黃軒指出，冬天泡湯，確實會提高猝死風險，關鍵不是溫泉，而是冷熱交替造成的「心血管急性失衡」；圖為情境照。（圖取自freepik）

泡湯7步驟，胸腔科醫師黃軒指出，冬天泡湯，確實會提高猝死風險，關鍵不是溫泉，而是冷熱交替造成的「心血管急性失衡」；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕入冬了又到泡湯旺季，天氣冷冷的，泡湯就是舒服，但每到這個季節，常看到湯屋內有人猝死的不幸消息。胸腔科醫師黃軒指出，冬天泡湯，確實會提高猝死風險，關鍵不是溫泉，而是冷熱交替造成的「心血管急性失衡」，這是一場發生在你體內、但你完全無感的生理風暴。

黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」分享，冬天泡湯的「死亡三段式」:

●走進浴場（冷）：在低溫下，造成血管急速收縮，這時會讓血壓上升、心臟負荷增加。

●進入熱水（熱）：血管突然擴張，導致血壓快速下降，心跳加快、心臟被迫加班。

●出池瞬間（再冷）：在冷空氣刺激下 ，血管再次急縮，所以容易出現：
1.心律不整
2.暈厥
3.心肌梗塞
4.中風

黃軒指出，很多人不是死在池裡，而是倒在池邊，那麼為何很多長輩、慢性病患是高危險群？因為他們的血管和神經反射慢了許多。

醫師版「不猝死泡湯7步驟」：
1.泡之前：先把身體「預熱」，但不是熱水哦！要用溫水，目的是要讓血管慢慢放鬆，不要突然被嚇到。

2.水溫：38-40°C是安全區，但超過41-42°C，會造成血壓大跌、心跳亂飆，要記住泡湯不是測耐熱度！更不是烤熱脫水！

3.下水順序：腳先下水，但不要逞強，正確順序是從腳→小腿→大腿→腰→胸。千萬不要一次整個人就坐下。

4.時間：短，才是真的養生，最好5-10分鐘，一天最多2次，中間一定休息，泡太久最容易出事。

5.泡湯前後一定要喝水：泡前喝300–500ml，泡後再補一次。忌喝酒、濃茶、咖啡，這些會讓你容易心悸、昏倒。

6.出池瞬間=最高風險：出池後要先坐3-5分鐘後，再慢慢站起來，隨後立刻擦乾、穿好衣服。

7.這些狀況，別泡湯了：剛剛喝完酒、感冒、發燒、空腹或剛吃飽、血壓控制不好或偏高、心臟病、中風、洗腎患者、嚴重糖尿病等，都屬高危險群，應遠離湯池。

