健康 > 名人健康事

健康網》阿信從上海舞台上摔下來 醫：有外傷怕破傷風上身

2025/12/22 22:17

阿信從中國上海演唱會上，演唱到一半不慎摔落，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，任何活動必須要準備醫療預案，保障參與人安全。（翻攝自小紅書）

阿信從中國上海演唱會上，演唱到一半不慎摔落，胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，任何活動必須要準備醫療預案，保障參與人安全。（翻攝自小紅書）

〔健康頻道／綜合報導〕五月天阿信今（22）日在中國上海的「F✦FOREVER恆星之城」巡演，踩空跌下舞台，雙手流血。站在一旁的吳建豪立刻衝向阿信，自己差點也滑倒，演出短暫中斷。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，任何活動必須要準備醫療預案，保障參與人安全。

胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書個人動態上表示，依據世界衛生組織國際指引，任何活動，必須準備「醫療預案」+「現場醫療團隊」+「救護車待命」，並確保「昏迷、出血、心跳停止」等危重事件能在幾分鐘內獲得專業處置，避免因臨時攙扶或延誤造成二度傷害。

阿信今晚與F4成員言承旭、周渝民、吳建豪合體演唱，當晚演唱快歌《派對動物》時，五月天阿信突然不慎跌落舞台，大家被突如其來的景象嚇壞了。阿信當場濺血，站起來時，手已沾血。

阿信今晚與F4成員言承旭、周渝民、吳建豪合體演唱，當晚演唱快歌《派對動物》時，五月天阿信突然不慎跌落舞台，大家被突如其來的景象嚇壞了。（取自臉書）

阿信今晚與F4成員言承旭、周渝民、吳建豪合體演唱，當晚演唱快歌《派對動物》時，五月天阿信突然不慎跌落舞台，大家被突如其來的景象嚇壞了。（取自臉書）

這已是中國今年舉辦演唱會第3位藝人受傷，最嚴重是楊宗緯在8月開唱，因踩空不慎從約2公尺高的舞台墜落，造成右手骨裂及肋骨多處斷裂（前側4根、後側2根）；張靚穎則是在上個月於中國西安演唱會，意外從升降舞台失足摔落。

根據雙和醫院衛教資料指出，應先評估傷者的意識狀態，包括皮膚顏色、脈搏及血壓，對於傷口要直接加壓止血，最怕外傷感染破傷風。

破傷風是一種由破傷風梭狀芽胞桿菌（Clostridium tetani）所引起的感染性疾病，通常透過傷口或創傷感染進入體內。破傷風可能會導致肌肉痙攣而引起疼痛，尤其是上、下顎和頸部的肌肉，因此，破傷風也被稱為 Lockjaw（牙關緊閉）。

破傷風的潛伏期通常為3至21天，一般為8天，但若傷口位於較接近中樞神經系統的部位，發病時間可能較短。若有嚴重的併發症時，該疾病可能會危及生命，因此早期診斷與治療對預後至關重要。所幸，由於破傷風疫苗的普及，破傷風在已開發國家的發病率顯著下降。然而，在未按時接種疫苗或接種不完全的人群中，破傷風仍然是一個潛在的健康威脅。

