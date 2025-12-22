限制級
中醫大新竹附醫耶誕味濃 「音樂傳愛・永續共好」報佳音
〔記者黃美珠／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹市企業經理協進會藝術與愛樂委員會共同舉辦的「音樂改變生命．共創永續教育~聖誕公益感恩音樂會」今天提早報佳音，由欣銓科技、創淨科技、詠康音樂藝術展演空間共同帶領「慢飛兒庇護工場、樂樂合唱團」一起在中醫大新竹附醫大廳，用溫暖歌聲和樂音向所有醫、護、病患及家屬傳遞好心情。
這場公益音樂會由「慢飛兒庇護工場」的卓新元演奏「夢中的婚禮、那些年」等歌曲，「樂樂合唱團」為大家帶來：《聖誕的期盼》、《STARS》、《虎姑婆》、《春風吻上我的臉》等4首合唱曲。
新竹企經協會理事長鄭敦仁說，卓新元於2017年加入慢飛兒庇護工場咖啡坊擔任服務員，經常透過彈電鋼琴的表演找到自信和快樂，也屢屢獲得讚賞與演出邀請。由余彩雯、張翠華所帶領的樂樂合唱團則深信音樂教育能夠降低社會問題，提升人文素養。
