自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

中醫大新竹附醫耶誕味濃 「音樂傳愛・永續共好」報佳音

2025/12/22 16:17

中醫大新竹附醫提早過耶誕，舉辦「音樂傳愛・永續共好」的公益音樂會。（記者黃美珠攝）

中醫大新竹附醫提早過耶誕，舉辦「音樂傳愛・永續共好」的公益音樂會。（記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕中國醫藥大學新竹附設醫院、新竹市企業經理協進會藝術與愛樂委員會共同舉辦的「音樂改變生命．共創永續教育~聖誕公益感恩音樂會」今天提早報佳音，由欣銓科技、創淨科技、詠康音樂藝術展演空間共同帶領「慢飛兒庇護工場、樂樂合唱團」一起在中醫大新竹附醫大廳，用溫暖歌聲和樂音向所有醫、護、病患及家屬傳遞好心情。

這場公益音樂會由「慢飛兒庇護工場」的卓新元演奏「夢中的婚禮、那些年」等歌曲，「樂樂合唱團」為大家帶來：《聖誕的期盼》、《STARS》、《虎姑婆》、《春風吻上我的臉》等4首合唱曲。

新竹企經協會理事長鄭敦仁說，卓新元於2017年加入慢飛兒庇護工場咖啡坊擔任服務員，經常透過彈電鋼琴的表演找到自信和快樂，也屢屢獲得讚賞與演出邀請。由余彩雯、張翠華所帶領的樂樂合唱團則深信音樂教育能夠降低社會問題，提升人文素養。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中