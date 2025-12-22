健康網》搶回台北馬OHCA患者 醫護鐵人：沒被「瀕死式呼吸」騙到

患者嘴巴有動不代表恢復呼吸、心跳，醫護鐵人共同創辦人暨胸腔內科醫師洪緯欣表示，這類「瀕死式呼吸」最易讓急救人員停止CPR，誤以為患者好轉。（取自醫護鐵人臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕台北馬拉松昨（21）日落幕，在全馬賽道上約14公里處，發生一位跑者直接昏倒，幸好旁邊有「醫護鐵人」正在現場，4人聯手救回OHCA患者，熱心民眾不斷喊著：「換手！換手！」志工流星雨用盡力氣拚死救回來。

醫護鐵人共同創辦人暨胸腔內科醫師 洪緯欣賽前才剛為大家複習過「瀕死式呼吸」，昨天就派上用場，許多人誤以為患者嘴巴有動、看起來像在呼吸的動作就是還有心跳，因而停止CPR，那其實是瀕死前的神經反射。正是因為這份紮實的訓練，讓醫護鐵人在現場沒有誤判，持續按壓直到最後一刻！

請繼續往下閱讀...

臉書專頁「醫護鐵人」分享昨天救人場面，並在臉書上開心發布：「生死14K！高品質CPR與神隊友的完美配合，我們把人救回來了！」

醫護鐵人成立2016年，由一群愛好運動熱心助人的醫療從業人員及社會專業人士所組成。志工流星雨有4年救護資歷，面對體格壯碩的OHCA患者，當下立刻進行按壓。雖然現場熱心的民眾不斷喊著：「換手、換手！」，但流星雨起身觀察後發現，接手者的按壓深度不足、回彈也不夠。

流星雨當機立斷，為了確保高品質CPR，他選擇承擔體力的極限，確保每一次按壓都能有效驅動血液循環，直到AED 抵達現場。

醫護鐵人表示，救人不能只靠一個人。就在流星雨專注進行胸外按壓的同時，另兩位醫護鐵人夥伴成為最強後盾。他們迅速負責聯絡大會啟動後送機制，並在現場進行人員管制，隔開圍觀群眾，為施救者創造出一個安全、無干擾的急救空間。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法