健康 > 杏林動態

醫院評鑑「4年改6年」！最慢明年上半年上路

2025/12/22 19:42

衛福部長石崇良表示，自2023年醫院評鑑起，評鑑週期從4年延長為6年。（記者林志怡攝）

衛福部長石崇良表示,自2023年醫院評鑑起,評鑑週期從4年延長為6年。(記者林志怡攝)

〔記者林志怡／台北報導〕為確保醫療品質，並減輕醫療院所負擔，衛福部持續推動醫院評鑑改革。衛福部長石崇良今日出席宏恩醫院60週年院慶，於會中致詞指出，自2023年醫院評鑑起，評鑑週期從4年改為6年，這也是醫院評鑑改革的第一步，另也將透過健保與醫策會的合作，建立持續性的品質指標資料收集，最慢明年上半年會公布相關細節。

總統賴清德日前出席「振興醫院2025健康台灣深耕論壇」，首度釋出醫院評鑑明確調整方向，研議將現行每4年1次的醫院評鑑，延長為6年1次，並同步完善相關配套。

石崇良指出，過去醫院評鑑以4年為一個週期，最近一次醫院評鑑自2023年開始執行，後續也將從2023年醫院評鑑起，將醫院評鑑週期從4年改為6年，作為醫院評鑑的第一步。

此外，石崇良說，為確保醫療品質，雖評鑑週期拉長，後續也將由健保與醫策會合作，透過健保收集品質相關的持續性指標，由於需要時間討論相關事宜，而醫院評鑑基準通常在年底發布，相關規範最慢明年上半年會公布，希望使醫院評鑑走向日常化，並於後年展開試評。

石崇良表示，醫院評鑑未來也將配合資訊化作為，儘量走向無紙化，減少醫療院所在評鑑期間準備大量書面資料的負擔，同時與健康台灣深耕計畫扣合，導入智慧醫療，以及改善醫事人員工作環境、教學模式，並要求大型醫院承擔更多社會責任、節能減碳等。

