健康 > 杏林動態

義大醫療獲六項品質認證 關節置換、慢性阻塞性肺病3度獲肯定

2025/12/22 14:57

義大醫療體系今（2025）年度共獲6項醫策會品質認證。（義大醫療提供）

義大醫療體系今（2025）年度共獲6項醫策會品質認證。（義大醫療提供）

〔記者蘇福男／高雄報導〕義大醫療體系今（2025）年度共獲6項醫策會品質認證，包括5項疾病照護品質（DSC）認證和健康檢查品質認證，截至目前累計已通過11項品質認證。

義大醫療表示，5項疾病照護品質（DSC）認證包括義大醫院腎臟病、關節置換、慢性阻塞性肺病和頭頸癌等4項，義大癌治療醫院的乳癌照護團隊為首次通過認證，另義大醫院健康管理中心則再度取得健康檢查品質認證，展現義大醫療在臨床照護與預防醫學的卓越成果。

義大醫療指出，腎臟病照護團隊整合醫師、護理、營養與心理支援，提供從預防到末期腎臟病的全人照護，多年來屢獲國內外認可，包括國家品質標章（SNQ）與 JCI-CCPC國際認證，今年再度通過醫策會審查，展現國際級腎臟照護實力。

頭頸癌團隊整合整形外科、放射腫瘤科、口腔外科及腫瘤個案管理等跨專業合作，透過臨床研究導入精準醫療，讓病人獲得更完善的照護服務；關節置換團隊導入加速康復（ERAS）模式與AI復健APP，從術前評估、術後復健到長期追蹤，提供病人完整照護流程，第3度通過認證。

慢性阻塞性肺病（COPD）團隊結合13職類專業，推動標準化照護與居家肺復原服務，並納入安寧療護和加強後期照護，也是第3度獲認證肯定；乳癌照護團隊建立多專科整合模式，導入基因檢測與臨床試驗，並以微創超顯微淋巴管靜脈吻合術，改善術後淋巴水腫，讓病人重拾自信與希望。

義大醫院健康管理中心以飯店式空間打造舒適私密的檢查環境，配置3T MRI、640切CT、心臟超音波等高端設備，由各專科團隊提供高效率健檢服務，9成以上報告可於當日完成，並由醫師親自說明，中心並提供一對一營養諮詢、基因檢測與功能醫學評估，再次獲得認證肯定。

義大醫院院長杜元坤表示，6項品質認證是全體醫療團隊共同努力的成果，象徵義大在臨床實證、品質提升與病人安全三大面向的堅持與用心，將持續發揮團隊力量，用專業與溫度守護每位病人的健康。

