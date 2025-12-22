限制級
健康網》米可白一次動3手術 醫：術後6任務要確實到位
〔健康頻道／綜合報導〕藝人米可白今（22）日在社群平台上表示，因鼻肉肥厚導致自己每天頭痛不適，經醫師評估，建議一次進行3項手術：包括鼻中膈成型、下鼻甲成型和後鼻神經燒灼。根據榮總醫院衛教資料指出，手術後返家有6個任務要完成到位。
米可白常說自己拍戲途中經常流鼻血，經醫師檢查後告知她，鼻內有2道劃痕，她自己研判是常用洗鼻子噴嘴不慎劃傷。「鼻中膈成型手術」、「下鼻甲成型手術」以及「後鼻神經燒灼手術」齊下，解決她多年鼻疾。
榮總表示，鼻子手術後在院內休養要注意採半坐臥式，可將床頭搖高30-45度，但活動不宜快速變換姿勢。至於術後分泌物多，勿用力擤鼻、摳鼻及打噴嚏，以避免大量出血。
居家照顧也有6項注意事項：
1.出入公共場所請戴口罩，避免暴露過敏原例如塵蟎、花粉和動物等，減少吸入過敏原。
2.出院返家時帶回之用藥如抗生素，請依醫囑按時服用，勿自行停止服用。
3.高血壓是成年人常見流鼻血的原因之一，請與醫師討論血壓控制的目標值並適當控制，有助於減少鼻部出血。
4.返家若有出血情形，可先行鼻部冰敷，若仍持續大量出血，請盡速至耳鼻喉科就醫。
5.避免熱食及辛辣等刺激性食物，亦應避免抽菸、喝酒。
6.術後兩週內勿使用超過40°C的水洗臉或洗澡。
