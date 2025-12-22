日本記者徒手救人疑染HIV 疾管署長：搶救傷者非帶原者

日本記者木下黃太在社群上，表示自己可能面臨愛滋病毒（HIV）感染風險，疾管署長羅一鈞說明，被砍殺騎士並非HIV帶原者。（組合照，翻攝自X）

〔記者侯家瑜／台北報導〕北捷與中山商圈日前發生隨機攻擊事件，造成重大傷亡，震驚社會。事件中，日本記者木下黃太第一時間徒手替傷者止血，事後卻傳出他可能面臨愛滋病毒（HIV）感染風險，引發外界關注。對此，疾管署長羅一鈞透過社群平台向木下黃太說明，強調其施救的傷者並無HIV感染。

木下黃太隨後發文表示，經向羅一鈞確認採訪後得知，他在事件中替其止血的男性「並非HIV陽性」。他指出，外界之所以產生誤解，可能與他在醫院接受預防性用藥有關，但實際上自己從一開始就未擔心感染風險，相關處置僅是依照基本標準流程進行。

衛福部長石崇良今日也證實，羅一鈞特別關心木下黃太的狀況。石崇良轉述羅一鈞說明，木下黃太是在看到相關新聞後，請台灣友人致電1922，但因聯繫未果，已自行前往三軍總醫院開立預防性用藥。羅一鈞隨後向他說明，被施救者並無感染風險，建議可停止服藥，木下黃太也於當天深夜更新社群平台說明原委。

