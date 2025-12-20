自由電子報
健康 > 心理精神

北市隨機攻擊釀4死11傷！截至今早4人致電 民眾深感恐慌

2025/12/20 13:43

嫌犯張文在捷運中山站持刀隨機傷人，並施放煙霧彈，闖入誠品南西店後墜樓過世。（記者邱芷柔攝）

嫌犯張文在捷運中山站持刀隨機傷人，並施放煙霧彈，闖入誠品南西店後墜樓過世。（記者邱芷柔攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北車站、中山一帶昨（19）日發生隨機傷人案，釀4死11傷，其中造成3名民眾死亡，犯嫌張文墜樓不治。台北市政府衛生局啟動「心理諮詢安心方案」，針對目擊或親身經歷事件的民眾，提供即時且專業的心理諮詢與支持資源，截至今天中午12時，已有4名民眾進線諮詢。

北市衛生局指出，目前已接獲4人來電，其中一名民眾自述，當時在案發現場附近，由於道路封鎖，現場消息混亂，還聽現場警察提到有爆炸，但是封鎖部分道路不讓大家通過離開稍有抱怨，該民眾也說自己對隨機傷人案感到恐慌、害怕，已提供心理支持和陪伴，並提供相關資源訊息予民眾。

北市衛生局說，另外1位民眾自述是外縣市人士，因搭乘高鐵來台北受訓，對交通是否受影響感到擔憂，來電抒發情緒。已告知捷運系統已恢復正常營運，且高鐵路線未受影響，並向民眾說明近期治安將加強相關維護措施，提供即時資訊以安撫其情緒，還有其餘2位致電詢問心衛中心辦理的講座。

衛生局長黃建華表示，心理影響可能在事後逐步浮現，呼籲市民留意自身與親友情緒狀態，若感到持續不安、反覆回想事件、心悸或失眠，皆屬常見壓力反應，及早求助有助於心理復原，民眾可撥打社區心理衛生中心24小時服務專線（02-33937885）或衛福部安心專線「1925」尋求免費心理諮商與情緒支持。 

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。 安心專線：1925 生命線協談專線：1995。 張老師專線：1980☆

