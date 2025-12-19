健康網》夜間磨牙不是小事！ 醫示警：恐磨到牙齒變形斷裂

台中東隆牙醫師劉馥萱說，磨牙是常見睡眠障礙之一，多與情緒緊繃、焦慮、壓力有關，導致肌肉處於緊繃狀態，入睡不自覺咬緊牙關或磨牙；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少人白天工作壓力大、作息不規律，晚上睡覺時，總是不自覺磨牙，經家人提醒才知道有牙關緊閉、夜間磨牙的問題；台中東隆牙醫師劉馥萱指出，夜間磨牙是現代人常見睡眠障礙之一，多半與情緒緊繃、焦慮、壓力有關，導致全身肌肉長時間處於緊繃狀態，睡著後就會不自覺地咬緊牙關或磨牙。磨牙不僅會損傷牙齒，增加牙齒敏感度，嚴重時，甚至有可能侵蝕牙髓腔，讓牙齒嚴重變形或斷裂，不可輕忽。

夜間磨牙到底會造成哪些傷害？對此，劉馥萱於臉書專頁「劉馥萱醫師 假牙贋復家庭牙醫」發文說明，常見磨牙造成的牙齒損傷有以下3大情況：

●輕微磨損：齒面琺瑯質出現細微刮痕、小缺角。建議可調整生活習慣來緩解壓力，搭配樹脂填補，修復缺損。

●中度磨損：齒緣明顯磨平、變短，甚至露出象牙質，使牙齒變得更敏感。建議可利用陶瓷貼片或3D齒雕 來修復外觀，並保護牙齒。

●嚴重破壞：牙齒結構嚴重缺損、變形、易斷裂，可能伴隨持續性疼痛或感染。建議以全瓷冠保護剩餘牙齒，並重建咬合功能。必要時，需配合根管治療改善疼痛與發炎。

劉馥萱強調，夜間磨牙看似是小問題，長期下來仍會對牙齒造成不可逆轉的損害，並增加治療難度。提醒若感覺牙齒痠痛感增加、齒緣變平，應盡早尋求牙醫師檢查與治療，並視情況製作「護牙牙套」，才能有效保護牙齒，防止牙齒持續被破壞。

