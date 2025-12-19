自由電子報
健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》天天運動小腹仍不動？ 醫：小心「壓力荷爾蒙」作怪

2025/12/19 15:36

如果運動強度很高、休息太少，再加上熱量吃太低，身體可能進入「節能模式」，這時候體重不動，甚至腰圍卡住；圖為情境照。（圖取自freepik）

如果運動強度很高、休息太少，再加上熱量吃太低，身體可能進入「節能模式」，這時候體重不動，甚至腰圍卡住；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名45歲女性幾乎天天運動，早上空腹快走、晚上再加一堂高強度間歇訓練，飲食也刻意減少澱粉攝取。然而，體重只小幅下降，小腹反而更明顯，還出現晚上特別想吃甜食，讓她挫折。科博特診所院長劉博仁提醒，工作壓力大，易讓皮質醇變成瘦身的隱形阻力，他建議，減重族不妨先做這6件事，把壓力與睡眠調回來，讓皮質醇下降，腹部脂肪與食慾才更容易調整。

劉博仁於臉書專頁「劉博仁營養功能醫學專家」發文表示，他察看上述個案的生活節奏發現，她工作壓力大、常熬夜、咖啡一天3杯、運動後也很少放鬆，長期處在「一直在燃燒、但沒有修復」的狀態。這時候，皮質醇就很容易變成瘦身路上的隱形阻力。

然而仍有很多民眾會好奇，皮質醇為什麼會讓人瘦不下來，甚至先胖肚子？劉博仁分析以下4原因：

●更容易囤積腹部脂肪（尤其內臟脂肪）：腹部脂肪對壓力荷爾蒙的反應特別敏感，當皮質醇長期偏高，身體更傾向把能量「存」在肚子附近，因為那是最容易動員的能量倉庫之一。

●胃口被「調高」，特別想吃高糖高油：皮質醇會讓人更容易餓、也更偏好「好吃、重口味、甜點」這類高熱量食物；你以為是意志力不夠，其實是生理在推你補能量。

●睡不好會更難瘦：壓力大的人常見「累但睡不深」或半夜醒來。睡眠不足會讓食慾荷爾蒙失衡、隔天活動量下降、恢復變差；你可能還是一樣去運動，但整體消耗反而變少。

●越練越累、恢復不足，身體更想保留能量：如果運動強度很高、休息太少，再加上熱量吃太低，身體可能進入「節能模式」：基礎代謝下降、容易水腫、疲勞感加重。這時候體重不動，甚至腰圍卡住。

先做6事調節壓力

劉博仁建議，不妨將目標從「更拼」改成「更會調節」，通常更有效，可以先做這6件事：

1.先顧睡眠：每晚7–8小時，固定上床時間，這是瘦身最常被低估的一步。

2.運動不要天天高強度：1週2–3次高強度就好，其餘用快走、重訓、伸展、瑜伽做搭配。

3.補足蛋白質與纖維：每餐有蛋白質（豆魚蛋肉/乳品）＋蔬菜，降低暴食與甜食衝動。

4.咖啡因要「有截止時間」：下午2點後盡量不喝，以避免睡眠被破壞。

5.每天安排10分鐘降壓：腹式呼吸、冥想、散步曬太陽都算。

6.看腰圍也看恢復指標：疲勞、失眠、情緒起伏、經期亂、運動後心跳降不下來，都是「壓力負荷過高」的訊號。

