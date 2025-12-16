自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

腸病毒脫離流行期 疾管署：仍有社區傳播風險

2025/12/16 15:32

疾管署副署長林明誠提醒，社區仍有腸病毒傳播風險，提醒家長與教托育人員保持警覺。（記者林志怡攝）

疾管署副署長林明誠提醒，社區仍有腸病毒傳播風險，提醒家長與教托育人員保持警覺。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部疾管署今日說明國內疫情，疾管署副署長林明誠指出，全國腸病毒已連續2週就診人次低於流行閾值，研判脫離流行期，但部分縣市就診人次仍在流行閾值之上，並有群聚通報出現，社區仍有傳播風險，提醒家長與教托育人員保持警覺。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，第50週（12月7日至13日）腸病毒門急診就診計1萬0283人次，較前一週下降3.7%，已連續2週低於流行閾值，研判脫離流行期，近4週檢出則以克沙奇A16為多，其次為A6與A4型，但單週腸病毒陽性群聚案件數仍落在5至7件。

林明誠提醒，目前腸病毒疫情雖脫離流行期，但就診人次仍多，且腸病毒持續於社區活動，若就單一縣市來看，部分縣市就診人次仍高於流行閾值，因此社區仍具疫情傳播風險，呼籲民眾留意新生兒及幼童健康狀況與腸病毒重症前兆病徵。

疾管署指出，腸病毒感染者在發病後1週內傳染力最高，家中幼兒如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會，且即使痊癒，腸病毒仍會隨著糞便排出達8到12週之久，因此痊癒後仍應請學幼童注意個人手部衛生，落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手5步驟。

此外，疾管署指出，酒精對腸病毒之毒殺效果有限，平時可使用濃度500 ppm的含氯漂白水（10公升清水+100毫升含氯漂白水）進行一般環境消毒，降低病毒傳播風險。

疾管署也呼籲，新生兒感染腸病毒可能會出現發燒或低體溫、活力不佳、喝奶量變少等情形，且病程發展快速，未及時治療可能發展為心肌炎、肝炎、腦炎、多發性器官衰竭等重症，嚴重可能威脅生命，因此一旦有上述症狀，務必儘速就醫。

