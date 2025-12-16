自由電子報
健康 > 杏林動態

北市衛保志工頒獎 母子在馬偕醫院奉獻超過20年 攜手延續志工精神

2025/12/16 11:48

台北市衛生局今（16）舉辦「114年度台北市衛生保健志願服務志工暨團體楷模獎表揚大會」，肯定志工長期投入衛生保健服務。（記者蔡愷恆攝）

台北市衛生局今（16）舉辦「114年度台北市衛生保健志願服務志工暨團體楷模獎表揚大會」，肯定志工長期投入衛生保健服務。（記者蔡愷恆攝）

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市衛生局今（16）舉辦「114年度台北市衛生保健志願服務志工暨團體楷模獎表揚大會」，肯定志工長期投入衛生保健服務。其中，這次得到「志工家庭楷模獎」的母親徐榮妹以及兒子李坤霖，在馬偕醫院服務超過23年，母子在不同崗位默默服務，兩個世代共同延續志工精神。

李坤霖自2000年開始擔任馬偕醫院急診室志工，曾任小組長與總務組職務，是急診室醫護團隊的得力助手，以責任感與熱情帶動團隊，協助各項行政事務，「志工本是服務群眾的，開心面對何嘗不是最感榮譽的事。」

徐榮妹也看見兒子投入志工服務後，回家總是十分滿足、滿心喜樂，因而受兒子影響，在鼓勵下也於隔年加入門診服務志工行列。徐榮妹在退休後更擴大服務量，包含協助引導病人、清潔輪椅、癌症篩檢宣導與志工背心清洗等。

今年表揚大會以「衛愛傳承 志力相挺」為主題，肯定志工長期投入衛生保健服務工作，更感謝資深志工的經驗分享與智慧傳承，讓更多市民加入志願服務行列，貢獻一己之力。台北市秘書長李泰興向所有志工致上誠摯感謝，並鼓勵市民加入志工行列，同心協力打造溫馨活力城市。台北市衛生局長黃建華表示，衛生保健志工長期在第一線協助民眾，在醫療、長照、防疫及衛教等服務中默默付出、不求回報，是城市最溫暖的力量。

衛生局推動各項衛生保健政策與服務，無論是在醫療院所協助民眾就醫，或於社區中陪伴長者或關懷弱勢族群，志工們都是照顧市民健康不可或缺的力量。衛生局表示，本次楷模獎遴選出44名衛生保健楷模志工、7組家庭楷模、5組團隊楷模及4名志工督導等獎項，另表揚10名防癌尖兵、5名成人預防保健推廣大使及35名長照關懷志工楷模。

