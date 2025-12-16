自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》日甜美偶像狂吃拉麵還不胖！營養師授6招少油少鹽更健康

2025/12/16 19:18

日團「may in film」成員湊いおり以「一週吃6天拉麵的超狂飲食習慣聞名，引發粉絲關心。（翻攝自X）

日團「may in film」成員湊いおり以「一週吃6天拉麵的超狂飲食習慣聞名，引發粉絲關心。（翻攝自X）

〔健康頻道／綜合報導〕日本偶像團體「may in film」成員湊いおり以「一週吃 6 天拉麵」的超狂飲食習慣聞名，始終維持纖細體態，令人心生羨慕。對此，營養師老辜表示，拉麵的高油與高鈉一旦過量攝取，可能增加高血脂風險，對健康帶來衝擊。並分享正確選擇湯底、配料，注意飲食順序、不加麵、勿過量，以及吃完拉麵多喝水、攝取含鉀水果等秘訣，均可幫助減少熱量與鹽分攝取，讓你吃得更健康。

湊いおり一向不避諱分享拉麵日常，也被粉絲封為「拉麵系偶像」。然而，營養師老辜則於臉書粉專「老辜營養與科學」引述研究指出，在日本各地區中，拉麵店的普及率與男女中風、離世率，都呈現正相關。

6招健康吃拉麵

對此，營養師老辜也分享自己常用的6招吃拉麵訣竅，以保持健康：

1.選湯底：一碗拉麵的鈉含量，可能超過每日建議攝取量2400毫克的一半或更多。拉麵的湯頭，多半以高湯為基底，如豚骨、味噌、醬油等，因此都含大量鹽分與油脂。

2.選配料：吃拉麵可加點蔬菜類，因拉麵常見配料如叉燒、糖心蛋，屬於高蛋白質食物，玉米、麵條屬於高碳水化合物食物。若是擔心吃不飽，建議加蔬菜是好選擇。

3.水菜肉飯果：盡量按照「水菜肉飯果」順序來吃。先嚐一口湯，再吃蔬菜、叉燒或雞蛋，然後再吃麵條，最後再嘗一口湯結束，並建議盡量細嚼慢嚥。

4.拉麵屬於精緻澱粉：老辜建議不加麵，因拉麵的麵條通常是高升糖指數（GI）白麵條，容易引起血糖波動。想要飲控或血糖控制，儘量避免過量攝取。

5.看不到的傷害：拉麵湯底除了鈉的問題，還有飽和脂肪含量會偏高。長期過量攝取，可能增加高血脂風險。建議1天不要超過1碗，當然越少越好。

6.吃完拉麵後：吃完拉麵，建議其他餐或小吃一律傾向清淡、蔬菜多、低油鹽，才能避免整天的營養素失衡。另，應儘量多喝水和多吃高鉀水果，幫助有效代謝。

