健康網》嘴破爆痛吃不下？ 營養師「教這樣」做好得快

〔健康頻道／綜合報導〕熬夜、壓力大或免疫力低下時，常會導致嘴唇乾裂、嘴破，想正常吃東西也會令人爆痛不已！如果想要快點好，除可塗藥膏治療外，好食課營養師李宜樺（Anna）也分享，飲食可攝取富含維生素A、C、蛋白質、鋅等營養素的食材，幫助傷口加速癒合。此外，也應多喝水、保持口腔清潔、少飲酒、少吃辛辣或油炸等食物，避免過於刺激傷口。

4大關鍵營養助復元

李宜樺於臉書專頁「好食課」發文表示，希望嘴破快點復元，建議日常飲食可補充以下4大營養素：

●維生素A：增進免疫功能，刺激上皮生長，維持黏膜及上皮細胞的完整性，富含食材有豬肝、深綠葉蔬菜、地瓜、南瓜、雞蛋等。

●維生素C：維生素C參與膠原蛋白的合成，可幫助傷口癒合，並具抗氧化、抗發炎作用，可減緩傷口發炎反應。飲食上可多吃蔬果，如芭樂、甜椒皆為維生素C富含食材；但奇異果、檸檬等過酸的食物則要盡量避免，以免刺激傷口。

●蛋白質：蛋白質是構成人體組織的重要營養素，吃足蛋白質有利於組織建造與修復，幫助傷口加速癒合，建議每餐吃足一個掌心大小的豆魚蛋肉類。

●鋅：參與DNA、蛋白質、膠原蛋白的合成，且有助調節免疫功能，提升免疫力，吃足鋅也有助加速組織修復，富含食材包含牡蠣、牛肉、全穀及未精製雜糧、南瓜籽等。

避免刺激傷口4重點

此外，李宜樺也提醒以下重點，避免過於刺激傷口難癒合：

●多喝水：喝足夠的水可幫助口腔濕潤，不讓傷口過於乾燥易受刺激。

●維持口腔清潔：別因為怕痛就不刷牙或漱口，嘴破期間加強口腔清潔，避免細菌滋生，反而能幫助傷口癒合。但切勿用鹽水漱口，除造成疼痛以外，更可能造成傷口的刺激

●少飲酒：酒精除會增加維生素B群的代謝，讓營養素流失外，也會影響免疫功能，延緩傷口癒合速度。

●避免刺激性食物：除上述提及的過酸食物外，辛辣、油炸、乾燥的食物也易刺激傷口，促使發炎情形加重。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

