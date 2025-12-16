自由電子報
健康醫療
健康 > 杏林動態

健康網》少子化加劇缺工 蕭美琴：友善職場創造雙贏

2025/12/16 18:30

副總統蕭美琴表示，友善職場不只是增加員工生兒育女的誘因，也是為了讓企業獲得更安定的人才。（圖親子天下提供）

副總統蕭美琴表示，友善職場不只是增加員工生兒育女的誘因，也是為了讓企業獲得更安定的人才。（圖親子天下提供）

〔健康頻道／綜合報導〕2025年台灣新生兒人數可能不足11萬人，加上社會人口結構改變，各界關心缺工問題，因此友善的職場成了留住人才的動力。副總統蕭美琴出席親子天下舉辦的「友善家庭職場獎」頒獎，她表示，友善職場不只增加員工生兒育女的誘因，也是為了讓企業獲得更安定的人才，尤其「支持友善家庭職場，政府也有責任。」她還強調，明年「育嬰留停照顧彈性化方案」即將上路，讓家長可按日申請育嬰留停，更貼近新手爸媽的需求。

第二屆友善家庭職場獎有169家企業報名、橫跨31產業類別，最後由55家企業獲獎。獲獎的55家台灣企業，在2024年員工的一年新生兒總數，相當台灣1年新生兒總數的7%，相當於台南市1年的新生兒；員工育嬰留停復職率82%，比全台企業平均高出3個百分點。換言之，比薪水更能留住人才的福利是，投入更多「友善家庭職場」資源。

副總統蕭美琴致詞表示，這項獎項可以讓百工百業理解，友善家庭措施的重要與必要性。友善職場不只是增加員工生兒育女的誘因，也是為了讓企業獲得更安定的人才，員工不用在兼顧工作和家庭的兩難中做決定，是營造雙贏。明年勞動部「育嬰留停照顧彈性化方案」上路，讓家長可按日申請育嬰留停。她也呼籲，跨黨派、跨部門共同推動育兒與長照制度，面對快速變化的人口結構，唯有打造讓人才安心工作、安心奉獻的環境。

行政院政務委員陳時中在致詞時表示，整體社會環境對女性不夠友善，尤其，職場壓力很大。他認為，友善家庭職場獎得獎企業是社會的先行者，在看到問題後提出解方。明年開始，勞動部等部會也會給予企業更多支持。他也希望，這樣的觀念與措施可以在中小企業落實，這是未來政府的大挑戰。

主辦「友善家庭職場獎」的親子天下創辦人何琦瑜說明，從本次獲獎企業中，幾乎每家企業都有彈性工時，支持托嬰到樂齡長照，也有企業推出無息貸款等創意措施。從這55家得獎企業，可以發現的亮點：

●0-6歲育兒津貼，總計發放近6.5億元，是台北市的1.5倍。
●每胎生育津貼，總計發放近1.7億元。
●100%得獎企業，都提供優於法規的假別。
●企業育嬰留停復職率82%，比勞動部統計資料79%，高3個百分點。
●89%得獎企業自建或簽署特約托兒機構 

第二屆友善家庭職場獎有55家企業得獎，政府官員出席會場鼓勵企業。（由左至右：勞動部副司長陳惠蓉、內政部參事范琳珮、副總統蕭美琴、親子天下執行長何琦瑜、行政院政務委員陳時中、立法委員陳培瑜，圖由親子天下提供）

第二屆友善家庭職場獎有55家企業得獎，政府官員出席會場鼓勵企業。（由左至右：勞動部副司長陳惠蓉、內政部參事范琳珮、副總統蕭美琴、親子天下執行長何琦瑜、行政院政務委員陳時中、立法委員陳培瑜，圖由親子天下提供）

