健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

存在漏網之魚！研究：現醫療技術可能無法發現近一半心臟病患者

2025/12/16 15:50

最新研究表明，目前的醫療篩檢技術可能無法發現近一半的心臟病患者。（擷自X@FirstDoctor）

最新研究表明，目前的醫療篩檢技術可能無法發現近一半的心臟病患者。（擷自X@FirstDoctor）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國和加拿大最新研究表明，目前醫療篩檢技術可能無法發現近一半的心臟病患者。這意味著每年發生的數百萬起心臟病病例，可以透過改進方法來預防。此研究發表在《美國心臟學會》期刊上。

根據科學網站《ScienceAlert》報導，美國西奈山伊坎醫學院和加拿大英屬哥倫比亞大學的研究人員，收集了465名65歲及以下患者的健康記錄。這些患者在2020年1月至2025年7月期間在美國2家醫療中心接受首次心臟病發作的治療，數據包括病史、血壓和膽固醇水平等資訊。

根據該團隊的分析，在這些患者心臟病發作前2天，動脈粥狀硬化心血管疾病（ASCVD）評分會將45%的人歸類為低風險或臨界風險，而心血管疾病事件風險預防（PREVENT）評分會將61%的人被歸類為低風險或臨界風險。

研究團隊表示，研究表明基於人群的風險評估工具，往往無法反映許多個別患者的真實風險。研究人員稱，如果患者在心臟病發作前2天就診，那麼根據目前的風險評估評分和指南，近一半的人不會被建議進行進一步檢查或預防性治療。

在美國ASCVD評分通常在40至75歲的年度檢查中計算。它根據血壓、膽固醇、年齡、性別和種族等因素，評估未來10年內心臟病發作或中風的風險。被識別為高風險的患者，通常會被推薦接受他汀類藥物預防措施。

研究團隊強調，即使患者風險分數較低，且未出現典型心臟病發作症狀，也不意味著個體層面上的安全。研究成員建議，採取更多措施來更好地評估無症狀族群的心臟病發作風險，例如，透過檢測動脈粥狀硬化的跡象來進行評估。

值得注意的是，此研究需要放在一定的背景中來解讀，它僅回顧性地分析了幾百名患者的病歷，且PREVENT評分在檢測大群體心臟病發作風險方面顯示出一定潛力。

