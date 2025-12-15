自由電子報
健康 > 醫療急先鋒

白袍守初心》已故醫師駱雲從「賺情不賺錢」守護土庫 縣府設醫德獎表彰

2025/12/15 17:41

已故醫師駱雲從堅守「賺情不賺錢」精神，對弱勢家庭不收看診費，迄今令多數當地民眾仍印象深刻。（圖由駱芬美提供）

〔記者李文德／雲林報導〕已故土庫醫師駱雲從承接父親駱萬得所開設的萬得醫院，兩代醫師對弱勢鎮民照護有加，堅守「賺情不賺錢」信念守護土庫人，其精神更深植後代駱芬美、駱芳美等人，近年將歇業已久醫院無償借當地文史團體，精神令人感佩。縣府今年度醫療奉獻獎首度增設「醫德傳家典範獎」，感念這位永遠的駱醫師。

萬得醫院1914年由駱萬得醫師設立於中山路，當時為鎮內首間西醫醫院，設有內科、小兒科、婦產科及外科手術室，1954年由二代駱雲從醫師接手至1995年，兩代醫師對於弱勢戶呵護有加、不收診療費，堅守「賺情不賺錢」信念。

當地文史工作者謝暉宏回憶，駱萬得醫師時常到隔壁關心罹患白喉病的鄰居，當時因此病為不治之症，但駱萬得親力親為全力照顧家境困頓的病患；駱雲從醫師曾全心全力照顧一名遭牛角穿刺手臂的男童，駱雲從都會考量家庭背景，僅酌收點診療費，甚至對於家境困頓民眾不收費用，令不少地方耆老仍對他感念。

謝暉宏指出，當時因有萬得醫院，讓當地掀起讀書風氣，學子們志向當醫生。多年來成就逾70名醫師，包含肺炎鏈球菌疫苗發明人謝嘉隆、清冠一號發明人蘇奕彰等人都是土庫子弟，也造就「土庫醫生一條街」美名。

駱芳美表示，父親把每個病人當家人，半夜只要有人敲門求醫都會開門請進，看見弱勢民眾看病都悉心呵護，醫藥費也不收，全家人被這股暖流渲染，就連媽媽在記帳時也不計較。

已故土庫醫師駱雲從（左），今年獲雲林醫療奉獻獎特別增設的「醫德傳家典範獎」。（圖由駱芬美提供）

她接著說，父親不斷叮囑「不放棄」、「不談錢」等家訓，因此家人們始終傳承此信念，現在萬得醫院雖不再看診，但場域無償給在地文史工作者做為據點。

今年雲林縣衛生局的醫療貢獻獎更首度增設「醫德傳家典範獎」，緬懷默默守護土庫的醫師駱雲從。駱芬美、駱芳美代父親領獎，兩人更感動地說，隔了9年依然有許多人記得父親，未來會將父親的精神傳承下去。

