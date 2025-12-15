自由電子報
健康 > 醫療急先鋒

「賺情不賺錢」永流傳！土庫名醫駱雲從辭世9年獲表揚 女兒直言感動

2025/12/15 13:00

駱芳美 （左起）、駱芬美代為領獎，感動地說父親離世9年，會持續將他的精神傳承下去。（記者李文德攝）

駱芳美 （左起）、駱芬美代為領獎，感動地說父親離世9年，會持續將他的精神傳承下去。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣衛生局公布今年度醫療奉獻獎，並頒獎表揚43名個人獎及10組團體獎得主，此外今年更是首度增設「醫德傳家典範獎」及「全人關懷典範獎」，前者獎項頒發給曾造就「土庫醫生一條街」美名的已故醫師駱雲從，雙胞胎女兒駱芬美、駱芳美代為授獎，更直言感動，想不到父親離世9年仍有人記得，讓他生前不斷叮囑的「賺情不賺錢」能流傳下去。

土庫文史工作者謝暉宏表示，萬得醫院1914年由駱萬得醫師設立於中山路，內科、小兒科、婦產科還設外科手術室，是鎮內赫赫有名醫院。1954年由二代駱雲從醫師接手，兩代醫師對於弱勢戶呵護有加、不收診療費，堅守「賺情不賺錢」信念。當時因有萬得醫院，讓當地掀起讀書風氣，學子們志向當醫生。

謝暉宏指出，多年來成就逾70名醫師，近代醫療史上，包含肺炎鏈球菌疫苗發明人謝嘉隆、清冠一號發明人蘇奕彰等人，都是土庫子弟，甚至居住於中山路上，也造就「土庫醫生一條街」美名。

駱芳美表示，父親2016年過世，隔了9年依然有許多人記得他，回想當時父親真的把每個病人都當家人，半夜只要有人敲門求醫，都會立即開門請進，甚至看見弱勢民眾看病都會悉心呵護，醫藥費也不收，因此全家人也被這股為民看病的熱忱渲染，就連媽媽在記帳時也不會計較不收診療費。

駱芬美表示，父親不斷叮囑「不放棄」、「不談錢」等座右銘，因此家人們始終傳承此信念，現在萬得醫院雖已不再看診，但場域已無償給在地藝術家、文史工作者做為據點，希望持續將「賺情不賺錢」的理念傳承下去。

縣長張麗善表示，雲林醫療量能雖然有限，但因為有眾多醫師、護理師、藥師、醫事人員、衛生所同仁與長照專業人員長年守護雲林鄉親，因此致上最高敬意與感謝。

雲林縣衛生局公布今年度醫療奉獻獎，並頒獎表揚43名個人獎及10組團體獎得主。（記者李文德攝）

雲林縣衛生局公布今年度醫療奉獻獎，並頒獎表揚43名個人獎及10組團體獎得主。（記者李文德攝）

