健康網》老蕭岳父林光寧病逝 醫：中風患者吞口水都要很小心

林光寧三度進醫院，前兩次都順利出院，這次卻不敵病魔。奇美醫院表示，中風的病人最怕二度中風，因此要長期吃藥及適度運動。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕蕭敬騰的岳父、也是資深藝人的林光寧，三次進出醫院，這次不敵病魔，享壽75歲，女兒在社群上表示，過去3個月，爸爸因吸入性肺炎到醫院治療，身體卻一直出現新的症狀。女兒Summer說：「沒有爸爸了、我沒有爸爸了，我很想他」。奇美醫院表示，中風的人最怕嗆到，易細菌感染。

蕭敬騰與經紀人Summer舉辦婚禮，雙方家長到場見證。林光寧（左二）非常高興將女兒交給蕭敬騰。（喜鵲娛樂提供）

林光寧自2023年中風後，導致手部萎縮、需以輪椅代步。根據奇美醫院衛教資料指出，吞嚥的口水來說，如果中風患者時常嗆到、口水進入肺部，其中的細菌就很容易引發吸入性肺炎，是很危險的致病因子。大腦因局部的血流障礙，發生急性局部功能喪失，造成症狀有：

●運動：單側肢體無力、走路不穩、身體傾斜一邊、臉部表情不對稱。

●視覺：視物不清、一側視野模糊。

●言語：咬字不清、說話困難、聽不懂別人說話、答非所問、或不能言語。

●感覺：一側臉部和上下肢麻木感。

●意識：嗜睡、昏迷、或遲鈍，記憶力、判斷力、理解力衰退。

奇美醫院指出，最怕的是中風病人二次中風，因此會要求病患要長期、按時服用抗血栓藥物，並控制血壓、血糖、血脂肪濃度、戒菸、適度運動、均衡飲食及控制體重。

