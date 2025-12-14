健康網》24名「閃兵」疑高血壓造假 國防部出招 醫：不易造假了

演藝圈有24人為了逃兵役，佯稱自己高血壓。國防部出招，未來將須住院，取得24小時血壓監測數值；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕演藝圈「閃兵」人數有28人被起訴，其中有24名役男均無罹患高血壓疾病。國防部預告修正「體位區分標準修正草案」，中度以上高血壓併發實質器官病變者才可免役，且得住院1-3天、接受24小時連續血壓測量。

新北地檢署偵結24名閃兵役男以憋氣影響血壓檢測，再由槍手代為量測自費附掛的24小時血壓機等不法方式，取得醫院開立之重度高血壓（指收縮壓180mmHg以上，舒張壓110mmHg以上）診斷證明書後，由役男持證明向區公所、兵役局或民政局辦理役男變更體位申請複檢，取得役男變更體位申請複檢核定通知書，將役男兵籍資料之體位從「常備役」變更為「複檢過程中」或「體位未定」。

請繼續往下閱讀...

根據永越健康管理中心衛教資料指出，當收縮壓超過180mmHg，或舒張壓超過120mmHg，可能出現輕微頭痛與胸悶，另外當血壓顯著上升且合併出現急性器官損傷，可能出現嚴重頭痛、胸痛、眩暈、呼吸困難、噁心想吐、視力模糊等高血壓急症，至此已是非常緊急的臨床狀況！

此次，國防部擬定中度以上高血壓併發實質器官病變者才可免役。據雲林縣衛生局衛教資料指出，中度高血壓是收縮壓≧160、舒張壓≧100。未來血壓數值被認定為中高血壓者，須再經住院1-3天、接受24小時連續血壓測量。

至於高血壓過高會傷及全身器官，根據台灣長期照護衛教資料指出，血壓每增加20/10mmHg，罹患心血管疾病的風險就會倍增。血壓高也會引發多重併發症，如腦中風、心臟衰竭、腎病變、視力下降、突發性耳聾及四肢缺血性疼痛等，若未及時控制甚至可能危及性命。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法