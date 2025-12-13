自由電子報
健康 > 杏林動態

國教盟等團體推「神經多樣性」正名 9成民眾支持撕下污名化標籤

2025/12/13 11:44

國教行動聯盟和曉明女中學生正名團隊、台灣青少年神經多樣性行動協會、台灣赤子心過動症協會今（13）日共同召開記者會，推動「神經多樣性」正名運動。（記者林曉雲攝）

國教行動聯盟和曉明女中學生正名團隊、台灣青少年神經多樣性行動協會、台灣赤子心過動症協會今（13）日共同召開記者會，推動「神經多樣性」正名運動。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕國教行動聯盟（國教盟）今（13）日和曉明女中學生正名團隊、台灣青少年神經多樣性行動協會、台灣赤子心過動症協會共同召開記者會，公布全國首份「神經多樣性社會理解度調查」結果，在1089份問卷中，9成支持正名用語與調整教育政策，呼籲政府從正名開始，撕掉污名化標籤，讓課堂看見多樣性，讓理解自童年扎根。

調查結果顯示，68%從未聽過或不了解「神經多樣性」，65%認為未被公平對待，70%有實際互動經驗，卻有60%不理解對方，61.8%非常支持將神經多樣性觀念納入學校課程，75%表示願與神經多樣性者共學共事，50%認為「神經多樣性」名詞更能傳達尊重，44.1%認為「正名」能改善社會態度。

國教盟理事長王瀚陽表示，以ADHD（注意力不足過動症）為例，國內估計盛行率約10%，實際就醫率僅2.8%，之間落差反映的不是孩子人數「比較少」，而是社會沒有準備好理解他們，在一些家虐或虐童案件中，大約有2成涉及精神健康問題，神經多樣性的孩子被簡化成「特教生」、「ADHD孩子」，標籤化帶來誤解與污名，孩子未必有能力清楚說出自己在承受什麼，但大人應該替他們把話說出來，明年將迎來我國第三次「兒童權利公約」國家報告審查，政府應把握契機，推動名稱中性化與去污名化，讓差異不再被視為問題，而是被理解和被接住。

團體呼籲，教育與衛福部應即啟動「神經發展差異公共宣導計畫」， 包括教材語詞檢討、教師進修與家長教育資源，翻轉語言偏誤與誤解；推動「語言去污名」政策，將「障礙」、「異常」等病理化語詞限用於醫療診斷，餘皆採用中性描述。

團體也呼籲政府建立「跨部會推動平台」，納入醫界、教育與民間團體；衛福部與教育部亦應主動啟動「台灣版神經多樣性框架」討論，邀請兒童青少年精神醫師、心理學界、教育學者與家長組織等，共同定義適用範圍。

台灣青少年神經多樣性行動協會秘書長黃慕仁表示，社會對病名的想像太負面，導致很多家長不敢帶孩子就醫，呼籲政府加速正名，為青少年創造更包容的成長環境。台灣赤子心過動症協會理事長林玲華表示，每個孩子心中都一把「愛的鑰匙」，用理解眼光看見孩子的需求，愛的鑰匙就會轉動。

