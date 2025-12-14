自由電子報
健康 > 名人健康事

10大陪他抗癌法則》坣娜夫看懂她的小動作 比喊要加油、痛不痛來得有力量

2025/12/14 18:12

坣娜的夫婿在她的追思會上透露，近1年來，妻子已看不見、也不能言語，但只要她的一個小動作，他就能知道她的意思。一位網友在臉書上分享陪父親抗癌的10大守則，比起老是說：「加油！」、「痛不痛？」都來得有意義。（記者王文麟攝）



〔健康頻道／綜合報導〕癌細胞不分人種、不管貴賤，它與人類纏鬥多年，成為全球公敵，依然活躍在你或是周遭親朋好友身上。一位長期照料癌父的子女，教戰如何守住病人尊嚴的十大法則，尤其要讓病人保留體面，也是一門學問，比起「你要加油！你痛不痛」來得有力量。

坣娜因肺腺癌病逝，享年59歲，她的夫婿薛智偉今（14）日為她舉辦追思會，並在會中透露，坣娜離開人世最後一年，幾乎沒有聲音，話都說不出來，眼睛也看不見；今天前來參加告別式的資深名模包翠英也說，自己罹患大腸癌第3期，在短短3個月內歷經14次化療跟49次放療，「每次看到癌症的新聞跑馬燈，心想下一個會不會是我呢？」

聞癌色變不只是患病的病人，連照顧者也是過著驚弓之鳥的生活。薛智偉說，看到坣娜生病活得很辛苦，「雖然坣娜看不見我，但只要一個小動作，不需要說什麼話，我就可以知道她的意思，直到她過世前，我天天都跟她睡在一起」。

在臉書上一位長期照料癌末父的照顧者分享他的心路歷程，他陪伴父親走過38次化療，終於明白「所謂的『心疼』，若只是哭泣，會消耗雙方的力氣，但帶著冷靜的溫度，協助記錄、判斷、溝通，才能真正守住病人的尊嚴」。

他提出10個作法，想辦法守住病人的尊嚴，也不要一天到晚對著病人說：「你要加油！」更不要反覆問：「你痛不痛」，這些都是二度傷害。以下是他親自經歷後，分享10個法則：

1. 眼淚無法減輕病痛，但科學的護理可以：
父親化療進入骨髓抑制期時，我把焦慮的追問換成可量化的營養計畫。每天精準計算蛋白質、熱量與維生素，讓他的營養指標逐步回升。這比任何一句「你要加油」都有力量。

2. 反覆問「你痛不痛」是一種二次傷害：
我改用0到10分的疼痛評分。當他皺眉，我不追問，只是靜靜調整床頭角度、遞上熱敷袋。行動永遠比話語更能安撫。

3. 把「你一定很痛吧！」換成「需要調整止痛藥嗎？」
每天整理疼痛紀錄，例如「14:00－疼痛6分，已服用止痛藥；19:30－疼痛3分，已入睡」。清楚的資料讓醫師能迅速調整藥物，也讓父親少受一點折磨。

4. 病房不是情緒發洩場：
曾經我在門口擦乾眼淚再進去，結果看到父親正專心看棒球重播，還跟我說：「你來了喔！」那一刻我知道：「病人比我們想得堅強，他們需要的是穩定，而不是負擔。」

5. 讓病人保留體面，也是尊重：
化療脫髮後，父親堅持戴著帽子拍生日照。那是一種對外的「平靜偽裝」，也是他用來維持尊嚴的方式。尊重他的選擇，就是守護他的力量。

6. 過度共情，會消耗處理問題的能力：
我深夜查文獻、調整自製漱口水劑量、確認用藥時間，這些比哭泣更能減少他的痛苦週期。
理性不是冷漠，是把恐懼轉化成行動的能力。

7. 醫師需要的不是眼淚，而是明確的病人症狀觀察：
每天記錄體溫、血壓、出入量與副作用變化，整理成表格。醫師常在看完後只說一句：「這樣我比較好判斷。」

8. 治療決策需要清醒，而不是情緒勒索：
有次父親拒絕輸血，我沒有哭著勸，而是拿出血紅素趨勢圖，告訴他：「爸，你看數值掉到這裡了，輸血不是拖累別人，而是讓身體撐得住。」

9. 留下30%的心理防火牆，才能走得久：
每個月固定做心理諮商，不是假裝堅強，而是承認自己也需要支撐。只有穩定，才能在漫長治療中，一直站在病人身旁。

10. 允許病人擁有自己的空間：
當父親說：「今天想自己待一下」，我會在病房外的走廊看日落。有些力氣，需要他們自己慢慢恢復。我們能做的是：在外面等，並保持鎮定。

