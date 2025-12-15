癌嬤整天虛累累 惡性高血鈣警訊

▲癌友是高血鈣症的高風險群，會導致泌尿系統、腸胃系統及心血管系統等多種併發症。（照片提供／林軒任）

文／林軒任

▲高血鈣患者常會出現頻尿、口渴、便秘甚至意識不清等症狀；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片提供／林軒任）

77歲的許奶奶罹患肺癌且合併肝臟和骨轉移，還有第2型糖尿病和高血壓，近幾週出現嘔吐、疲倦虛弱、食慾極差等狀況，甚至意識模糊，家人緊急送醫，檢查發現血鈣濃度極高，高達15.3（正常為8.5-10.5），診斷為高血鈣造成的意識不清，住院後透過大量靜脈輸液及利尿劑使用後，終於恢復意識不再「虛累累」！

疲倦、多尿口渴、食慾差

「高血鈣」指的是血液中的鈣離子濃度過高。鈣是人體中非常重要的礦物質，不僅是骨骼的基石，更參與神經傳導、肌肉收縮及荷爾蒙分泌等關鍵生理功能。萬一血鈣濃度失衡，過高的鈣離子會使全身細胞運作出現異常，影響到神經、肌肉、腎臟和腸胃道系統。

骨轉移強烈活化蝕骨細胞

常見高血鈣的發生原因包括「原發性副甲狀腺機能亢進」和「惡性腫瘤相關高血鈣」，以許奶奶為例，她就是因體內的腫瘤細胞轉移到骨頭（即骨轉移），並分泌多種細胞激素，強烈活化蝕骨細胞（osteoclast）。

蝕骨細胞原本負責骨骼的新陳代謝，當癌細胞介入，會讓蝕骨細胞失控，導致無限制破壞骨頭組織，將大量的鈣質從骨骼中挖出來，再釋放到血液中，出現惡性高血鈣。

高血鈣前期會先影響泌尿系統和消化系統，造成腎臟對水分的再吸收受阻，所以患者會變得多尿，又因排尿量大增而容易脫水，進而感覺極度口渴。此外，鈣離子會抑制腸胃蠕動，導致嚴重便秘、腹脹，到了後期就會像許奶奶一樣意識不清，甚至因心臟的電氣傳導受影響，出現心律不整的現象。

如果患者有癌症且骨轉移時，會再檢驗副甲狀腺數值，以排除是副甲狀腺機能亢進。

大量靜脈輸液排出多餘鈣

由於許奶奶的副甲狀腺數值偏低（正常10至65pg/mL），故研判為骨轉移造成的高血鈣，當務之急就是透過大量靜脈輸液幫助腎臟將多餘的鈣排出，藉此矯正脫水，並視體液狀態，給予適當的利尿劑，讓多餘的鈣離子從腎臟排除！

如果高血鈣輸液依舊反應不佳，可考慮給予降鈣藥物如雙磷酸鹽類藥物或單株抗體藥物，能有效抑制失控的蝕骨細胞，從源頭減少鈣質從骨骼中釋放出來，迅速降低血鈣濃度，穩定病況。

提醒民眾，若身邊有親友是癌症患者，尤其已經發生骨轉移者，當出現精神狀態改變、消化道症狀、多尿與口渴、骨骼疼痛加劇或不明原因跌倒，建議立即就醫，才能避免發生嚴重併發症。

（作者為亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任）

