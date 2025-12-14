自由電子報
健康 > 杏林動態

與藥師做朋友》要如何避免藥物過敏反應？有藥物過敏的病人要如何處理？

2025/12/14 09:00

在每次就醫過程中，民眾最好主動提醒醫師自己的藥物過敏病史，領藥時再請藥師協助核對，避免藥物過敏；圖為情境照。（圖取自freepik）

在每次就醫過程中，民眾最好主動提醒醫師自己的藥物過敏病史，領藥時再請藥師協助核對，避免藥物過敏；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／邱麗慧

在每次就醫過程中，應主動提醒醫師自己的藥物過敏病史，領藥時再請藥師協助核對，避免被再次開到相同成分的藥物，而導致嚴重的藥害，與醫事人員共同為自身健康把關。

為方便記錄藥物過敏史，提供以下幾個小秘訣：

1.隨身攜帶一張「藥物過敏卡」，請藥師或護理人員協助將藥品的學名與商品名填入卡片中，不管到哪裡就醫看病，請務必出示這張藥物過敏卡，方便讓醫師知道您曾對何種藥物過敏。

2.健保署在2014年建置了「健康存摺」系統，只要備有內政部核發的自然人憑證及晶片讀卡機，透過網路登錄該系統，可由此查詢個人過敏藥物的名稱，就醫時提供給醫藥人員做為處方參考。

3.健保IC卡可以登載過敏藥物成分名稱，若有藥物過敏的問題，請醫師將藥品名稱註記於健保IC卡並上傳健保署，往後在其他醫療院所就診時，醫療人員讀取IC卡登載內容，就能了解病人是否對特定藥物過敏。

用藥期間如果出現疑似藥物過敏症狀，如紅疹、皮膚癢、眼睛紅腫、喉嚨痛、口腔黏膜潰爛等，應立即停藥，盡速就醫。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

