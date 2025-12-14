自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》美9歲網紅不敵神經母細胞瘤 醫：雖非絕症但很難纏

2025/12/14 15:06

9歲的美國小網紅布里埃爾不敵神經母細胞瘤。兒童癌症基金會表示，傳統治療剛開始有反應，但又很快復發。（取自布里埃爾IG）

9歲的美國小網紅布里埃爾不敵神經母細胞瘤。兒童癌症基金會表示，傳統治療剛開始有反應，但又很快復發。（取自布里埃爾IG）

〔健康頻道／綜合報導〕年僅9歲布里埃爾（Brielle "Brie" Bird ）在5年前罹患神經母細胞瘤，去（2024）年初復發後，直到今年7月才進入安寧中心，她的母親曾在社群上表示，布里埃爾在去年得知自己再度復發，原本答應再度前往醫院，隔天她要求不要就醫了。

根據中華民國兒童癌症基金會衛教資料指出，神經母細胞瘤是交感神經系統細胞在胚胎發育過程中產生突變而長出的腫瘤，這些神經節分布在身體的許多部位，65%的腫瘤源自後腹腔，通常從腎上腺髓質或交感神經節以腹部腫瘤形式出現，也會在胸部、頸部、骨盆或頭部發現。神經母細胞瘤是兒童第4種常見癌症，男生多於女生，50%在2歲以前發病，75%在4歲以前發病，90%在10歲以前發病。

布里埃爾的媽媽說，結婚11年，婚姻中有一半時間與兒童癌症作鬥爭。「布里埃爾是我們最大的孩子，她與第4期癌症抗爭了5年」，她也坦言，有時心情很低落不太想分享，看著女兒的身體每況愈下，「說實話，我以為到現在會看到奇蹟發生，但天不從人願」。

兒童癌症基金會指出，神經母細胞腫瘤是一種生長快速的腫瘤，容易侵犯到骨髓、骨頭、肝臟、軟組織、遠處淋巴結、腦、皮膚、肺等，70%的病童在症狀出現前就已經發生轉移。臨床症狀視腫瘤部位而有不同，源自腹部可能有腹痛、水腎、便秘、腸道或膀胱功能異常。

兒童癌症基金會表示，神經母細胞腫瘤並非絕症，但因初期症狀不明顯，若是1期癌侷限在原發部位且無淋巴結轉移，可以完全切除，但進展到第2期的腫瘤已很難切除了。

對於罹患神經母細胞腫瘤低危險群的兒童，傳統治療相當有效；而對於高危險群的兒童，傳統治療通常一開始會有反應，但是有很大的機會復發，因為治療後殘存的少數癌細胞在各種檢查中很難發現，要等到這些癌細胞又增生到相當程度時，病徵才會再出現。

