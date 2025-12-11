竹秀、社區「愛」串聯 打造失智友善一條街

竹秀醫院與竹山鎮山崇社區聯手，結合早餐店、超商加入失智友善店家行列。（竹秀醫院提供）

〔記者劉濱銓／南投報導〕台灣每年新增約2萬名高齡失智人口，南投竹山秀傳醫院為提升失智症患者友善環境，與竹山鎮山崇社區店家愛心串聯，打造失智友善一條街，透過人員培訓，察覺失智病友行為，進而主動關懷、協助，營造安心「守護網」，讓失智長輩能放心走進店家，享受自在生活。

竹秀醫院表示，根據衛福部及台灣失智症協會統計，台灣高齡失智患者每年約新增2萬人，目前已有超過35萬個家庭面臨失智症的照顧挑戰，面對失智問題，不僅需要醫療照護，更要社會敞開胸懷，建立友善且具支持性的社區環境。

近期該院共照暨遠距中心與當地山崇社區打造友善示範區，商家、店員經專業訓練後，學會辨識失智者可能出現的重複詢問、記憶力減退情況，並以平和語氣關懷、給予反應時間等，同時也向其他顧客說明，盼能一同理解，友善失智病友。

竹秀醫院說，目前山崇社區已有山腳雞排、阿月小吃部、美味珍早餐店、大唐機車行、圓環火雞控肉飯、統一超商等多家商家加入友善計畫，並盼更多人響應，讓失智者能安心走出家門、購物，正常參與社區活動。

