健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

毛小孩父母免驚！ 專家：漢他病毒不會傳染犬貓

2026/02/05 13:09

漢他病毒不會傳染犬貓，毛小孩飼主不用擔心。（資料照）

漢他病毒不會傳染犬貓，毛小孩飼主不用擔心。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕北市一7旬老翁感染漢他病毒不治身亡，漢他病毒為人畜共通傳染病，雖然主要傳播宿主為鼠類，但部分犬貓飼主也擔心心愛的毛小孩是否也有染疫風險，農業部獸醫所表示，犬貓不會被漢他病毒傳染，飼主不用擔心，至於寵物鼠只要不會跟野鼠接觸，也非常安全。

許多民眾近期在北市街頭常會看到肥碩的老鼠流竄，又加上疾管署近期公布一北市70幾歲老翁因感染漢他病毒死亡，獸醫所所長鄧明中說明，鼠類感染漢他病毒並不會死亡，但會透過分泌物持續排毒，因此該病毒在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物，人類若吸入或接觸帶有一定濃度的漢他病毒鼠類排泄物或分泌物污染的塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染風險，但狗、貓不會感染漢他病毒，請飼主不用擔心與恐慌。

鄧明中進一步說明，因遛狗都在戶外空間，只要空氣流通病毒就難以累積到可機械性傳播的濃度，只要不刻意讓家犬接觸到齧齒類動物的排泄物或屍體，就不用擔心病毒被帶到家裡，遛狗後返家，飼主只要用布巾清潔犬隻腳掌，飼主也要用肥皂洗手，做好基本的衛生即可。

農業部動保司副司長陳中興則提醒，飼主帶犬貓出門時，一定要牽繩或關籠，也不要讓寵物跟野外的動物有接觸，至於飼養寵物鼠的飼主也不用恐慌，因寵物鼠都在家中關籠飼養、環境單純，只要與野鼠接觸機會低，就不會有感染風險，另飼主餵食毛小孩時，也不要將寵物食品放在環境中任由犬貓進食，只要犬貓吃完後，就應立刻收拾清潔，避免家中鼠患。

