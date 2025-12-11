入冬注意！呼吸道融合病毒威脅升溫 醫提醒：高齡、嬰幼兒要提高警覺

示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔記者孫唯容／台北報導〕呼吸道融合病毒（以下簡稱RSV）是造成嬰幼兒和高齡族群下呼吸道感染的重要元兇，台北市立聯合醫院忠孝院區家庭醫學科主治醫師莊迺傑表示，RSV的病程變化非常快，可能短短兩三天內就從看似普通的發燒、咳嗽，惡化成呼吸急促，甚至進展為肺炎或支氣管炎，對長者和慢性病患者來說絕對不能輕忽。

莊迺傑說，多數成年人感染RSV只會有輕微症狀，但65歲以上的長者卻是高危險族群。以美國為例，每年約有6到16萬名長者因RSV住院，死亡人數則落在6,000至10,000人之間。研究也顯示，健康長者每年約有3%到7%的感染率，若本身有慢性心肺疾病，感染率更提高到4%到10%，在必須住院治療的長者中，RSV佔肺炎的10.6%，也是造成COPD、心臟衰竭或氣喘急性惡化的重要原因。以2015年全球工業化國家估計，年長者一年內就有150萬例因RSV造成急性呼吸道感染、33.6萬次的住院與約1.4萬人的死亡。

莊迺傑指出，RSV分成A、B兩型，但臨床上差異不大。比較令人擔心的是，長者一旦罹患RSV肺炎，預後往往比兒童更差，而且常同時併發細菌感染，年齡愈大、慢性病愈多，或者免疫力較弱的人，出現重症的機會也就越高。

RSV感染常見的高風險族群包括，患有慢性肺病（如COPD、氣喘）、心臟疾病（心衰竭、冠心病）、正在接受免疫抑制治療或具免疫缺損、慢性腎病、慢性肝病、血液相關癌症、長期照護機構住民與特別虛弱或極高齡者。在這些族群中，尤其是75歲以上長者，感染RSV後住院的機率更大。

目前台灣核准上市的RSV疫苗共有三款，包括基因重組與mRNA疫苗，主要提供給60歲以上成人，用來降低因RSV引起的下呼吸道重症與住院風險。此外，也有一款疫苗專為懷孕28~36週的孕婦設計，讓胎兒透過胎盤獲得抗體，出生後六個月內就能受到保護。

依照疾管署的建議，如具備以下條件，並經醫師評估後，可自費選擇接種一劑RSV疫苗：

1. 75歲以上成人。

2. 60~74歲高風險族群（心肺疾病、慢性肝腎疾病、長照機構住民等）。

3. 懷孕28~36週之孕婦，用以保護新生兒。

莊迺傑強調，RSV絕不是一般的感冒，對年長者與慢性病患者，它可能引發嚴重肺炎、加重原有疾病，甚至需要住院。選擇接種疫苗，是目前最有效的預防方式。

