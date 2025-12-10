自由電子報
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》孕期運動有助降低糖尿病 醫提醒：這不能做

2025/12/10 14:08

孕婦能否運動，在醫界向來爭論不休；然有研究指出，孕婦適當運動有助降低妊娠糖尿病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

孕婦能否運動，在醫界向來爭論不休；然有研究指出，孕婦適當運動有助降低妊娠糖尿病。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕傳統觀念多認為，懷孕的婦女不應該運動；但部分女性運動員即使已懷有身孕，在賽場上仍有亮眼表現。孕期究竟該不該運動，以及該如何運動，一直以來都是各個國家探討的議題之一。

中醫師褚衍強在臉書粉專「中醫安心講堂 褚衍強中醫師」引用不少國外運動員案例：美國女足明星摩根（Alex Morgan）和小威廉斯（Serena Williams）外，挪威跑者Ingrid Kristiansen懷孕五個月時拿下休士頓馬拉松冠軍。

Paula Radcliffe在懷孕7個月時依舊參加10公里的慈善路跑，產後9個月就拿下紐約馬拉松金牌；委內瑞拉的Joselyn Brea懷孕七個月跑出10K 40分31秒的成績；美國選手Anna Rohrer 更在懷孕23週時贏得半馬冠軍，也直接證明孕期運動的可能性。

褚衍強只是，上述多為職業選手，且平時皆有訓練習慣，因此取樣與實際狀況有滿大的偏差，不太可作為一般民眾的模板，但孕期保持運動習慣倒是可以，只是強度的調整，就真的得因人而異了。

一項 2017 年的隨機對照研究，納入3百名妊娠在13週以內、無併發症的單胎超重或肥胖孕婦，結果相當具有參考價值。研究發現從懷孕早期開始，每週至少進行3次、每次 30 分鐘以上的自行車運動，並持續至孕期的第37週，能明顯降低妊娠糖尿病（GDM）發生率，同時也能減少孕期25週前的體重增加。

雖然研究顯示，運動組在其他狀況（如：早產、妊娠高血壓、剖腹產、巨大兒等）與對照組相比沒有達到統計上的顯著差異，但這些不良結局的實際發生率仍然在運動組較低，呈現出正向趨勢。

另一項 2017 年的系統性回顧與統合分析顯示，在單胎妊娠且屬於超重或肥胖的女性中，相較於久坐者；孕期每週進行 3–7 次、每次 30–60 分鐘的有氧運動，可顯著降低早產風險（RR 0.62，95% CI 0.41–0.95）

然而，雖然懷孕期間進行運動確實有助於產婦與胎兒健康，但若參加馬拉松或超長距離比賽，依舊會涉及極高的體溫過高、脫水、低血糖和血容量改變的風險，這些風險可能危及胎兒。最後褚衍強強調，醫學指南主要鼓勵中等強度、持續性的運動，而非極端耐力運動。

