健康網》胃癌每年奪逾2千命 國健署：8成由幽門桿菌引起

〔健康頻道／綜合報導〕胃癌位居十大癌症死亡及發生人數第8名，據衛生福利部死因統計及國民健康署（下稱國健署）癌症登記資料顯示，每年逾4,000人新診斷為胃癌及逾2,000人死於胃癌，而幽門螺旋桿菌作為胃癌的重要風險因子之一，約有8至9成胃癌由胃幽門螺旋桿菌感染引起，養成良好生活習慣，減少胃幽門螺旋桿菌感染機率，可降低罹患胃癌的風險。

幽門螺旋桿菌是胃癌主要風險因子

國健署於臉書粉專與官方網站發文指出，研究發現，幽門螺旋桿菌感染者罹患胃癌的風險高於無感染6-10倍，世界衛生組織也在1994年將幽門桿菌列為第一級的致癌物。幽門螺旋桿菌感染會導致胃部發炎、潰瘍，在長期慢性發炎狀態下可能造成慢性萎縮性胃炎或黏膜腸化生的癌前病變，最後導致胃癌。

早期檢測與治療是關鍵

「經口傳染」是幽門螺旋桿菌重要的傳染途徑之一，當共同生活者中出現幽門螺旋桿菌感染者時，往往因使用共同的碗盤杯等餐具造成其他人感染，因此避免「共杯共食」並使用公筷母匙，可以有效預防幽門桿菌傳染。

想瞭解自己是否感染幽門螺旋桿菌，可透過碳13呼氣檢測、糞便抗原檢測與胃鏡檢查等方法。國健署依據國內外實證研究並考量民眾檢測可近性，自113年8月起於9個縣市試辦終身1次以糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌；114年擴大試辦，有17縣市參與試辦，如民眾符合45至74歲篩檢資格，可先洽詢所在地衛生局。

如檢測結果為陽性，無須驚慌，請依醫師指示回診，並遵循醫囑接受除菌藥物或進一步檢查等醫療處置，只要及早發現並進行幽門螺旋桿菌除菌治療，胃癌的發生率會大幅降低。

5招遠離胃幽門螺旋桿菌感染威脅

除了接受檢測與治療，遠離胃幽門螺旋桿菌感染的威脅必須從生活做起。國健署呼籲，大家透過保「胃」5招：健康飲食、良好飲食習慣、規律運動、遠離菸檳酒，以及如出現腸胃不適症狀及早就醫等，保持胃部健康，讓「胃」來越健康。

