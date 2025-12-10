自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》不吃早餐容易膽結石？ 醫曝2族群好發警訊

2025/12/10 06:24

好日診所院長、醫師黃煜晏指出，長時間不進食的情況下，膽膽囊中的膽汁如同死水，久而久之就會淤積、結晶、沉澱，進而成為膽結石；情境照。（圖取自freepik）

好日診所院長、醫師黃煜晏指出，長時間不進食的情況下，膽膽囊中的膽汁如同死水，久而久之就會淤積、結晶、沉澱，進而成為膽結石；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕習慣跳過早餐的你，以為斷食好健康，當心反而導致結石找上門。對此，好日診所院長、醫師黃煜晏指出，一般來說，日常食物吃下去之後，膽囊會分泌膽汁幫助消化；若不吃早餐，可能造成長時間不進食，膽囊內的膽汁如同一灘死水，久而久之就會淤積沉澱，最終成為膽結石。因此，長時間斷食或是不吃早餐的人，真的比較容易得到膽結石，必須多加小心。

黃煜晏於臉書專頁「好日子診所」發影音表示，與同事聊天提及，如果沒有吃早餐容易得到膽結石，這是真的還是假的？他表示，其實這是真的，而且也有研究證實。

他並進一步解釋，這個理論的原理是，我們平常將東西吃進去之後，膽囊分泌的膽汁可以消化這些食勿，如果不吃早餐，表示可能經過長時間沒進食，或許是8小時、10小時，甚至12小時沒吃東西，所以膽汁也就沒有分泌。此時可想像膽囊中的膽汁如同死水，久了就會淤積、結晶、沉澱，進而變成結石。所以長時間斷食或是沒有吃早餐的人，確實較易罹患膽結石。

此外，食藥署也曾於網站發文闢謠，網傳韭菜有多重療效，「患有膽結石、腎結石、膀胱結石，喝韭菜汁後，有結石的人在半天內會慢慢減少痛感，結石會隨尿液漸漸排出體外」，提醒對於這種沒有根據的傳言，應該抱持小心謹慎的態度，切勿輕易相信。

食藥署並強調，韭菜非藥物，患有膽結石者，膽結石是藉由腸胃道，經排便排出，而非從尿液排出，網傳訊息不符合醫學常理。並特別提醒患有腎臟草酸結石者，因為韭菜富含草酸，可能加重病情，如有疾病應就醫諮詢專業醫師，以免延誤病情。

