2025/12/10 05:30

腸病毒疫情趨緩 仍未脫離流行期

2025/12/10 05:30
腸病毒疫情趨緩 仍未脫離流行期

▲勤洗手有助於防範感染腸病毒；圖為情境照，圖中人物與本文無關。 （照片來源：shutterstock）

記者侯家瑜／台北報導

桃園近5週已有92班因腸病毒停課，顯示腸病毒疫情仍不可輕忽。疾管署副署長林明誠提醒，各地幼托機構與家長維持環境消毒與手部衛生，避免病毒持續在社區傳播。

疾管署公布，上週腸病毒門急診就診人次為1萬438人次，較前一週下降14.4%。疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，目前社區主流病毒仍以克沙奇A16型及A6型為主，雖無新增重症與死亡，但仍有群聚通報。

李佳琳表示，台灣目前單週腸病毒疫情已低於流行閾值，但仍需再觀察1週，若本週持續下降，有機會正式宣告脫離流行期。

嬰幼兒風險高 務必落實勤洗手

今年累計19例腸病毒併發重症、9例死亡，為近6年同期最高，其中伊科病毒11型占17例，新生兒病例15例，顯示嬰幼兒風險最高。林明誠提醒，家長與教托育人員務必落實勤洗手、生病在家休息，並留意嗜睡、意識不清、抽搐、手腳無力、持續嘔吐與呼吸急促等重症前兆；環境需保持清潔通風，玩具與桌椅定期消毒，大人返家也應先更衣洗手，避免將病毒帶回家中。

林明誠指出，新生兒感染腸病毒後病程發展快速，可能造成心肌炎、肝炎、腦炎或多重器官衰竭，嚴重恐危及生命；5歲以下幼童亦為腸病毒重症高危險群，家長務必提高警覺。

流感疫情 可能本週起升溫

除腸病毒外，近期流感疫情也備受關注。疾病管制署監測顯示，上週新增21例流感併發重症與15例死亡，類流感門急診就診計8萬5213人次，雖較前一週略降，但林明誠表示，隨年末聚餐、旅遊活動增加，加上疫苗需2週才具有足夠保護力，預估本週起疫情將升溫，呼籲符合資格民眾盡早接種疫苗。

林明誠表示，截至12月8日，公費流感疫苗接種數約641萬人次，疫苗庫存約26.8萬劑，各縣市使用率以高雄市99.1%居首，彰化縣98.9%、宜蘭縣97.9%緊追在後。由於需求增加，疾管署已啟動加購計畫，預定增購15萬劑公費疫苗，目前已完成採購13.1萬劑，預計12月下旬到貨後，依照縣市使用率配送。若順利到位，不排除提早配送。

