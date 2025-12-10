自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

台灣出現首例「本土球黴菌症」 倦怠、咳喘 貨櫃修繕工確診

2025/12/10 05:30
台灣出現首例「本土球黴菌症」 倦怠、咳喘 貨櫃修繕工確診

▲疾管署副署長林明誠（左2）昨說明國內首例本土球黴菌症個案狀況。（記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜／台北報導

台灣出現首例「本土球黴菌症」 倦怠、咳喘 貨櫃修繕工確診

▲球黴菌症的症狀包括倦怠、咳嗽、呼吸喘等；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（照片來源：shutterstock）

台灣出現首例球黴菌症本土確診病例。疾管署副署長、發言人林明誠昨表示，患者為北部地區1名50多歲本國籍男性，沒有出國史，因職業暴露感染球黴菌症，出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症狀，此病不會人傳人，呼籲貨櫃清潔、修補等相關從業人員務必提高警覺，作業時避免吸入受污染塵土。

服抗黴菌藥改善 不會人傳人

疾管署預防醫學辦公室主任林詠青指出，國內並非流行地區，未將球黴菌症列為法定傳染病。

疾管署防疫醫師李宗翰說明，個案從事貨櫃修繕與清潔工作，今年8月初出現不適後就醫，其肺部檢體經培養確認感染球黴菌，是台灣建立送驗機制後首起本土病例。因個案在潛伏期間未曾出國，活動範圍多在住家與工作地，因此研判為本土感染，服用抗黴菌藥物後，症狀已明顯改善，接觸者也均無不適。

林明誠表示，在貨櫃維修時，敲擊容易揚起殘留沙塵，增加吸入球黴菌孢子的風險。由於該病原常見於美國西南部、墨西哥及中南美洲土壤，推測受污染的進口貨櫃返台後在清潔或修補時被擾動，導致作業人員吸入而感染。

推測吸入受污染塵土遭感染

林明誠補充說明，球黴菌症經吸入乾燥沙質土壤中的孢子感染，不會人傳人。多數人無症狀，約4成在1至4週後出現發燒、咳嗽、倦怠等。免疫低下、糖尿病患者與孕婦等高危險群較可能出現重症或播散性感染。整體致死率低於1%，多數可自行痊癒，重症者則需依醫師評估使用抗黴菌藥物。

林明誠提醒，台灣雖非球黴菌症流行地區，但全球運輸與氣候變遷增加暴露風險，貨櫃修繕與港口作業人員須提高防護意識，作業時應配戴口罩並注意防護，企業宜安排定期健檢。

針對國內目前病例情形，疾管署長羅一鈞表示，依相關文獻及台大醫院資料，國內已有20例境外移入，加上此次新增的本土病例，累計21例。

林詠青提醒，球黴菌症在肺部可能呈現腫塊表現，醫護人員在健檢或影像檢查中若發現腫塊，應記得詢問民眾的旅遊史與職業別，以免誤診為腫瘤或肺結核，延誤治療時機。

