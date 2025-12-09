自由電子報
健康 > 杏林動態

與藥師做朋友》抗生素是不是最好都要在飯後吃，避免傷胃？

2025/12/09 09:00

多數抗生素都建議在飯後服用，但是有些抗生素建議最好要在飯前服用，才能展現最佳療效，例如，四環黴素類等；圖為情境照。（圖取自freepik）

文／顏群芳

藥品是否對胃腸道有刺激性、藥效發揮的時間、藥品本身的作用機轉等，都會影響藥品效果，根據不同的藥品性質，選擇最適當的服藥時間，才能確保藥品治療效果。

大部分的抗生素都建議在飯後服用，除了可以降低對胃腸道的刺激、緩解噁心不適的感覺，也可以提醒病人吃藥時間避免漏服。但是有些抗生素建議最好要在飯前服用，才能展現最佳療效，例如四環黴素類（tetracycline、minocycline）、氟奎諾酮類（levofloxacin、moxifloxacin）及安比西林（ampicillin）這類抗生素。因為食物會降低藥品的吸收，導致藥品在體內的藥量濃度不夠，所以需要空腹（空腹是指飯前1小時之前或飯後2小時之後）服用。

此外，服用四環素或氟奎諾酮類前後2小時內，勿服用含二價或三價陽離子的藥物或食物（如胃藥、鈣片、鐵劑、牛奶等），以確保藥品吸收不受影響，在體內有足夠藥量抑制細菌感染。安比西林類原本口服的吸收率就只有50%，與食物併服，藥效會更差。

紅黴素類是對胃黏膜刺激作用較為顯著的，建議在飯後1至2小時內服用，讓食物減緩紅黴素對胃部的傷害。所以，考量藥品的特性，才能找出最佳的時間點來服藥，也可多詢問藥師，由專業人員來檢視您的用藥，讓每種藥都能「物盡其用」，達到最好的藥效。

（作者為藥師，本文取自《與藥師做朋友-讓藥師告訴你如何安全用藥》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

