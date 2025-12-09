自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

英國現M痘新變種！患者有亞洲旅遊史 病毒竟是兩大分支「混合體」

2025/12/09 11:47

M痘主要症狀包括皮疹、水泡、膿疱等症狀；示意圖。（照片來源：shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕全球M痘（Mpox，舊稱猴痘）疫情出現新變化。英國衛生官員證實，在英國境內發現了一種全新的M痘病毒株，該病毒混合了目前兩大主要流行分支的特徵。值得注意的是，這名確診患者近期剛從亞洲旅遊返回英國，當局正密切評估此新變種的潛在影響。

據《BBC》報導，英國衛生安全局（UKHSA）表示，透過基因定序檢測發現了這起特殊病例。該病毒株同時包含「分支Ib」（Clade Ib）與「分支IIb」（Clade IIb）的遺傳元素，目前尚未獲得正式命名。

「分支IIb」是造成2022年全球M痘大流行的主要病毒株，影響遍及多國；而「分支Ib」則是近期在歐洲部分國家出現局部傳播跡象的變異株。英國衛生官員先前已呼籲高風險族群（如男男性行為者）接種疫苗，以防範疫情擴散，如今卻發現了這兩種分支的「混合體」。

針對此發現，美國埃默里大學專家泰坦吉（Boghuma Titanji）示警：「病毒傳播越廣，越有機會重組與適應，恐將成為揮之不去的人類病原體。」

牛津大學全球健康網絡主任朗格（Trudie Lang）教授則指出，英國擁有優良的監測系統能識別此類病例並控制傳播，但在疫苗取得較不穩定的地區，控制疫情將更加困難。她強調，若未來出現更多病例，必須儘速釐清其傳播模式與致病嚴重程度，以評估其危險性是否高於既有病毒株。

2025年全球已近4.8萬例

據統計，2025年全球已通報近4萬8000例M痘確診病例，僅過去一個月內就新增了2500例，主要集中在中非地區。英國衛生安全局性傳染病部門主管辛卡（Katy Sinka）表示，病毒演化是自然現象，接種疫苗仍是預防重症的有效手段。

雖然目前尚未針對此新變種進行疫苗效力研究，但官員認為現有疫苗應能提供高度保護。目前數據顯示，疫苗對抗M痘的有效性約為75%至80%。

