健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

季節交換乾燥肌搔癢 醫建議打超夯「水光針」注意3原則

2025/12/08 14:37

黃昭瑜主任提醒，水光針應該在專業皮膚科醫師的操作下，才能真正達到保養效果。（記者陳建志攝）

黃昭瑜主任提醒，水光針應該在專業皮膚科醫師的操作下，才能真正達到保養效果。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕46歲吳小姐近來因換季導致肌膚變得乾燥、泛紅和搔癢，生活上非常不便，原本想要到國外打水光針改善膚質，但因心有疑慮而延宕，近日到皮膚科接受自費的水光針治療後順利改善膚質，終於擺脫生活困擾。皮膚科醫師提醒，選擇低交聯、安全來源的產品，並交給具專業訓練的皮膚專科醫師，才是真正讓水光針成為安全又安心的療程。

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科與美容醫學中心主任黃昭瑜表示，隨著季節交替，氣候濕度與溫度變化，許多人會明顯感受到皮膚乾燥、粗糙，甚至脫屑或敏感，為了在短時間內恢復肌膚水潤光澤，水光針成為不少民眾的熱門選擇。很多人以為水光針只是把玻尿酸打進去，其實它是源自中胚層療法，其設計是將玻尿酸或其他活性成分，以細針注射至真皮淺層，直接補充肌膚所需的水分與養分。就像是幫皮膚打一劑小小的「營養針」，讓膚況迅速回到理想狀態。

黃昭瑜表示，玻尿酸分子本身是安全的，但交聯程度不同，效果與副作用風險也不同。高交聯玻尿酸分子較硬，通常用於填充凹陷或塑形，若用於水光針，可能出現顆粒感或不自然的膚觸。相對地，低交聯或未交聯玻尿酸更接近人體天然狀態，適合大面積均勻補水，吸收後也不易殘留異常結節。

黃昭瑜指出，不少國人選擇遠赴韓國接受水光針療程，認為價格較低或療程流行。但提醒跨國醫美有可能面臨包括感染風險、注射技術不佳出現顆粒與結節、術後追蹤困難、產品來源不透明等風險。建議在國內選擇合法醫療院所、具專科資格的皮膚科醫師，才是對自己最有保障的方式。

黃昭瑜提醒，水光針看似簡單，實際上需要醫師對皮膚解剖結構、產品特性與劑量控制都有充分掌握，且依照膚質狀況，調整注射深度、劑量與部位。專業醫師不只追求效果，更重要的是避免併發症，例如血管阻塞或過度腫脹。

黃昭瑜呼籲，對於換季乾燥、細紋增加或膚況暗沉的族群，水光針確實是一種快速有效的方式，選擇低交聯、安全來源的產品，並交給具專業訓練的皮膚專科醫師，才是真正讓水光針成為安全又安心的療程。 

