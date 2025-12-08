自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台灣臨床試驗中心聯盟今成立 石崇良曝三贏策略

2025/12/08 14:05

衛生福利部石崇良部長強調，新藥研發講求速度，透過聯盟推動審查標準化，讓民眾優先受惠於創新藥物，創造多贏。（台灣臨床試驗中心聯盟籌備處提供）

衛生福利部石崇良部長強調，新藥研發講求速度，透過聯盟推動審查標準化，讓民眾優先受惠於創新藥物，創造多贏。（台灣臨床試驗中心聯盟籌備處提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由台北醫學大學及體系三家醫院（北醫附設醫院、萬芳醫院、雙和醫院）與台中榮民總醫院共同發起的「台灣臨床試驗中心聯盟」（TACTC）今（8日）正式宣布成立，聯盟集結全台32家醫學中心與大型醫院，打造國家級臨床試驗合作平台，被視為台灣生技醫藥產業的重要里程碑。衛福部長石崇良也親自出席成立大會，並高度肯定此舉對病人、產業及國家競爭力都具有深遠意義。

石崇良表示，近年全球新藥研發迅速成長，更多治療趨向分子化與基因研究，而不同人種、地域可能存在反應差異，因此能否在本地執行臨床試驗，成為全球關注的重點。

他指出，新藥大廠在選擇臨床試驗場域時，最重視的就是「收案速度」。透過本次聯盟建立的標準一致、流程一致、單一窗口，不僅能提高效率，更能吸引更多國外藥廠將臨床試驗放在台灣執行。同時，對於具「未被滿足醫療需求」的病患而言，也能更早接觸到新藥，增加治療可能性。

石崇良也特別強調，聯盟不僅對國際合作有利，更能加速台灣本土新藥、學名藥與生物相似藥的開發，他說：「這是對產業發展、對病人、對國內學術研究三贏的策略。」

他感謝參與的32家醫療院所願意共同投入，並期待聯盟成為台灣生技與臨床試驗發展的新起點，「希望未來能持續加速推進，讓台灣在全球新藥開發領域占有一席之地。」

「台灣臨床試驗中心聯盟」（TACTC）於12月8日正式成立，集結全臺32家頂尖醫療與研究機構，凝聚跨院量能。（台灣臨床試驗中心聯盟籌備處提供）

「台灣臨床試驗中心聯盟」（TACTC）於12月8日正式成立，集結全臺32家頂尖醫療與研究機構，凝聚跨院量能。（台灣臨床試驗中心聯盟籌備處提供）

成立大會由台北醫學大學校長吳麥斯、台中榮總院長傅雲慶及所有聯盟會員代表共同出席。吳麥斯指出，台灣臨床試驗量每年僅約300到400 件，明顯落後韓國及澳洲每年逾千件的規模。臨床試驗是在嚴格倫理與法規下驗證醫療創新的必要程序，是衡量國家醫療與法規成熟度的重要指標，卻因制度效率不足，使台灣實力不輸人、案件卻追不上。

傅雲慶則說，先前衛福部帶領8家臨床試驗中心赴新加坡、澳洲考察後發現，最大瓶頸不在醫療能力，而在流程整合落後，包括多中心IRB審查時間過長、各院合約格式不一致等，增加國際藥廠在台開案成本。反觀澳洲以「單一審查、全國互認」的NMA機制與全國公版合約，加速試驗啟動；韓國也採類似作法，得以快速開案收案，成為吸引國際試驗的重要因素。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中