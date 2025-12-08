自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

婦為減肥打瘦瘦針反變胖 醫揭「壓力肥」釀反效果

2025/12/08 10:26

身心內科醫師洪櫻娟提醒施打瘦瘦針減重，應同時注意情緒變化，避免減肥不成出現反效果。（阮綜合醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕38歲已婚成衣商丁女士身高163、體重71公斤，3年前產後體重一直降不下來，為了瘦身打瘦瘦針，後續卻出現噁心嘔吐、煩躁不安、失眠等副作用，體重還胖了2公斤，為此，丁女士到醫院身心舒壓減重門診就醫，醫師評估為「壓力肥」，經舒壓治療在身心和體重才得以改善。

高雄阮綜合醫院身心內科主任洪櫻娟指出，丁女士平時家庭工作兩頭燒，因事事求好而出現慢性壓力，加上產後身材無法恢復如前，因此到診所施打瘦瘦針，未料瘦身未見效果，整個人更焦躁了。

經洪櫻娟診斷評估丁女士為「壓力肥」，透過舒壓治療，2個月內壓力荷爾蒙逐漸降低了，內分泌自然協調，睡眠品質大幅改善，現在的丁女士神清氣爽，體重還減下5公斤。

洪櫻娟表示，俗稱的瘦瘦針、減重針，其實是治療糖尿病的降血糖針劑用藥，成分為一種腸泌素GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體促效劑，作用機制是刺激胰臟分泌胰島素並抑制升糖素釋放，以降低血糖；同時能延緩胃排空，使消化變慢並延長飽足感，並使大腦中樞神經抑制食慾，藉此達到體重控制的目的。

洪櫻娟說，雖然目前醫學研究尚未確定GLP-1是否直接影響腦內血清素或多巴胺系統，但是研究與臨床經驗觀察到，部分使用者會因食慾差、進食不足導致血糖波動、下降，造成焦慮、易怒、情緒不穩，或者出現噁心、暈眩、胃脹氣、便祕等不適反應，甚至曾有憂鬱或焦慮病史者因此情緒低落、有睡眠障礙等。

洪櫻娟建議，施打瘦瘦針減肥前務必與醫師討論過去的情緒或心理病史；施打後若出現明顯情緒惡化，應立即回診考慮暫停或調整治療，同時應確保營養與睡眠品質，以避造成反效果。

洪櫻娟強調，任何治療都以「身心整合」為原則，藥物只是其中一環，「自我修復」除了藥物更需要生活作息、營養、社交支持、心理輔導等相互配合，唯有心理和生理同時健康，減重才能真正成功，並且不易復胖。

