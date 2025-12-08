限制級
健康網》中醫「黑色入腎」？ 營養學博士：別亂吃會出事
〔健康頻道／綜合報導〕腎友可以吃「黑米」嗎？台灣營養基金會董事吳映蓉表示，不只是黑米還連糙米攝取都要多加注意，因糙穀類磷、鉀較高，慢性腎臟病要限量或減少食用。
吳映蓉在臉書專頁「吳映蓉博士營養天地」指出，不要以為中醫觀念「黑色入腎」，所以讓人看到黑色食物就拚命吃想「補腎」，但有可能選錯。
吳映蓉說，黑米屬於全穀+色素米，比白米有更多膳食纖維、植化素（花青素、多酚等）、礦物質（鉀、鎂、鈣、鐵、鋅、磷等），一般來說優於白米，但是對慢性腎臟病要慎食。
吳映蓉指出，慢性腎臟病初期血檢顯示，血鉀、血磷都在正常範圍，最重要的是醫師並沒有特別交代要嚴格限 制它們的攝取。同樣的，可以少量選擇全穀類，同時注意份量與總鉀、總磷攝取。
但是腎友的病程到中晚期，已經有高血鉀或高血磷。吳映蓉說，主食以白米為主，對於黑米、糙米及其他高礦物質全穀類就只能偶爾吃。
