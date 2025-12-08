健康網》腦出血手術大翻轉！ 國際共識：微創搶救是關鍵

專家表示，面對自發性腦出血的病人，國際共識認為微創手術與早期復健雙管齊下，更能減少傷害；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕當面對自發性腦出血，也就是俗稱的出血性中風的病人時，醫師與焦急的家屬同樣面臨到底該不該開刀的兩難選擇。馬偕醫院神經外科主治醫師林新曜表示，根據133位來自全球的頂尖專家，其針對腦出血治療達成了最新國際共識：微創手術成為新主流，若能拚在8小時內（超早期）完成，能更有效防止血塊毒性對腦細胞造成二度傷害。

林新曜在臉書專頁「林新曜醫師」發文表示，一旦腦出血，到底要不要開刀，醫師與家屬同陷難題。近期，133位來自全球的專家在美國召開ARISE II會議，針對腦出血治療達成了最新的國際共識，特別針對「手術與否」與「怎麼開」給出4項建議：

●搶救腦細胞，從上救護車那一刻就開始

不是送到醫院才開始救，是「到院前」就要動手。血壓是關鍵，研究發現，在救護車上或急診第一時間，若能將收縮壓平穩控制在130–150 mmHg，能有效防止腦內血塊繼續擴大。

國外甚至已經有配備電腦斷層的「行動中風救護車」，雖然台灣尚未普及，但這提醒我們：一發現不對勁，立刻送醫，分秒必爭。

●手術觀念大翻轉，微創手術成為新主流

這是這次共識最大的突破！過去醫界對於「腦出血要不要開刀」爭論不休，因為傳統開顱手術傷口大，對周邊腦組織破壞也大。

最新的ENRICH大型研究證實：微創抽吸更有利，對於大腦淺層的血塊，若能用微創手術移除，病人半年的功能恢復狀況，明顯比只吃藥治療更好。

●黃金24小時，越快越好

「時間就是大腦（Time is Brain）」這句話，對出血性中風同樣適用。專家建議，手術應在發病24小時內進行。未來趨勢，甚至有研究指出，若能拚在8小時內（超早期）完成微創手術，能更有效防止血塊毒性對腦細胞造成二度傷害。

●全方位的保護，藥物與復健並行

除了開刀，後續的照護同樣重要。神經保護，醫界正在測試多種新藥，希望能減少血塊溶解後的毒性；早期復健，只要狀況許可，即便在加護病房，我們也鼓勵「動起來」，越早開始復健，肢體功能恢復的潛力越大。

