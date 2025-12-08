自由電子報
健康 > 名人健康事

健康網》孫德榮駁沒進ICU 跌倒早就好了 衛福部：家裡3處要防滑

2025/12/08 00:20

〔健康頻道／綜合報導〕王牌經紀人孫德榮因中國男星于朦朧墜亡事件，被網友出征，甚至還收到死亡威脅，最近還盛傳他進了ICU搶救、吐血送醫。他親自出面粉碎流言：「孫總在此報平安，一切都是謠言，我好好的活著，沒有進醫院ICU搶救，請大家告訴大家。」

孫德榮在臉書上指出，還拍了影片報平安，他說：「我在家裡好好的，只是之前跌倒，我認為是自己一時不小心」，他已在家裡鋪設更有彈性的地毯。根據衛福部衛教資料指出，據「國民健康訪問調查」分析長者跌傷地點，首推臥室、第二是客廳、第三為浴室。

衛福部表示，65歲以上長者約每6人，就有1人曾經發生跌倒，且每12位長者，就有1人曾因跌倒而就醫。跌倒是造成65歲以上長者受傷住院和急診的最主要原因，其發生率亦隨年齡增加而隨之提高。

長者跌墜受傷地點有52%發生在室內、48%發生在室外，其中室內跌傷地點排行依序為客廳、臥室、浴室、廚房或餐廳、陽台、樓梯等。除了環境之外，通常造成長者跌倒之相關危險因子，包括平衡能力及下肢肌力不足、認知障礙、視力異常、足部問題與不合腳的鞋子、增加跌倒風險的藥物使用等，如何兼顧自身健康與環境安全，才是防跌的重點。

衛福部指出，若發現長者不幸跌倒，依照以下3個步驟進行救援：
●不要慌張、不要急著將長者拉起身，否則可能造成長者傷勢加重或有生命危險。
●檢查長者是否還有意識，以及受傷或出血等狀況。
●若長者意識不清或大量出血，應盡快叫救護車並緊急送醫。

