健康 > 名人健康事

健康網》黃日華放不下亡妻要息影 醫：骨髓移植存活率已提升

2025/12/07 15:59

港星黃日華（左）難捨妻子梁潔華（右）血癌病逝，他後對演藝事業意興闌珊。台灣癌症防治網指出，近幾年骨髓移植存活率已大幅提升。（翻攝自微博）

〔健康頻道／綜合報導〕64歲港星黃日華因妻子也是前藝人梁潔華因血癌辭世後，減少演出機會，日前直接表明要退出演藝圈。對妻子深情的他說，老婆是他頭號粉絲，「她走了，看不到我演戲，我還演來做什麼？」令影迷十分不捨。

根據台灣癌症防治網衛教資料，骨髓移植後100天的存活率，有大幅提升。梁潔華自2013年患上血癌，雖然接受骨髓移植，但2年後因器官衰竭不治。台灣癌症防治網指出，目前臍帶血異體移植上已有長足的進步，不論是用在治療急性骨髓性白血病、急性淋巴性白血病、骨髓發育不良症候群、慢性骨髓性白血病等，都從60%上升到78%。不過在移植前的化學治療劑量及傳統骨髓殲滅治療方面則是沒有進步。

有些病人在等待骨髓移植時間，等待太久，接受過多化療，反而讓身體更加虛弱。台灣癌症防治網引述，美國跟加拿大的10,632個病患加以分析，結果發現10年存活期高達85%，主要有3大原因：白血球組織抗原越來越精密、支持治療的進步、選擇病患的進步。

台灣癌症防治網指出，最大的進步還是在非親屬移植，以急性骨髓性白血病來說，在第一次緩解後實施骨髓異體移植，100天存活率可以從85%增加到94%，非親屬移植可以從63%增加到86%，一年的存活期也從48%增加到63%，但是對急性骨髓性白血病親屬間的異體骨髓移植一年存活率與12年前來比較並沒有改善，主要的改善還是在非親屬移植。

台灣癌症防治網提醒，罹患白血病患者，須定期追蹤血液檢查以確定疾病是否復發，若是2、3年內沒有復發，表示復發機會相當低。若接受骨髓移植者，必須服用抗排斥藥至少半年，且須定期回門診追蹤。服用抗排斥藥時免疫能力會降低，應避免出入公共場所以防感染。

