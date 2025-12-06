您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
台灣正式邁入超高齡社會 長照3.0明年上路
〔記者蔡淑媛／台中報導〕台灣邁入超高齡社會！衛福部長石崇良今（6）日表示，台灣今年就會邁入超高齡社會，明年推出長照3.0、醫療與長照的無縫接軌、以及在地終老、居家安寧，長照預算明年將突破千億，健保總額也要突破兆元。
石崇良今天在台中市立醫院開幕典禮指出，台灣10月底65歲以上人口465萬人，占人口比19.9%，預估今年將邁入超高齡社會，因應高齡化社會，2017年開始實施長照2.0計畫，長照預算從2016年一年49.7億，明年將突破1000億，成長將20倍；長照人力的照服員從2點多萬人，現在已經超過10萬人，長照據點超過1萬5000個，照顧的人數超過85萬，長照2.0發展，已經打下長照3.0基礎。
長照下一步挑戰，是面臨越來越多的高齡者，如何健康老化、在地老化及安養，是明年啟動長照3.0的目標，以人為中心，與社區為基礎，活得健康。
石崇良強調，明年推出長照3.0的重要精髓，有以下幾點：
1.強化預防保健，預防衰落進入到失能，醫院與社區融合共同推動健康促進，高齡長者能夠健康在地老化。
2.醫療與長照的無縫接軌，不只扮演醫療，也要深入社區長照服務，最重要的一環是接合「急性後期照顧」（PAC ）要強化，減少長期失能，這是是長照3.0的重點，健保補助從3個月延長到6個月，前3個月是機能復健，後3個月是生活恢復，能回到社區。
3.強化居家安寧，能夠按照自己的意願，在地終老。
石崇良強調，明年不只是長照的經費會超過千億，健保總額從今年9286億元，明年9883億，加上公務預算199億，會達到一兆82億，預算很大，要讓資源放在對的地方，讓民眾得到健康照顧，健康存活。
